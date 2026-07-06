Bélgica x Estados Unidos: veja melhores momentos do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo Jogo aconteceu em Seattle

A Bélgica está nas quartas de final da Copa do Mundo após vencer os Estados Unidos por 4 a 1, nesta segunda-feira (6), em uma atuação dominante que teve dois gols de De Ketelaere e uma falha decisiva do goleiro Matt Freese no segundo tempo. Com o resultado, os belgas agora enfrentam a Espanha na próxima fase do Mundial.

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De Ketelaere foi o grande destaque da partida ao marcar duas vezes ainda na etapa inicial. Tillman chegou a empatar para os norte-americanos em cobrança de falta, mas os Diabos Vermelhos retomaram a vantagem antes do intervalo. Na volta para o segundo tempo, Vanaken ampliou após um erro grotesco de Freese na saída da área, e Lukaku fechou o placar nos acréscimos.

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Como foi a partida?

Texto de: João Brandão.

Na etapa inicial, a Bélgica quase abriu o placar sobre os Estados Unidos com menos de um minuto de jogo. Castagne aproveitou uma rebatida da defesa e aproveitou uma bola na entrada da área para chutar colocado e obrigar Freese a fazer grande defesa. Mas aos oito minutos, Raskin aproveitou uma bola mal afastada por Freeman na grande área, cruzou rasteiro e De Ketelaere surgiu na pequena área para estufar as redes. Um dos grandes nomes do time europeu, Onana deixou o gramado aos 21 minutos com uma lesão preocupante na perna direita. Apesar da pressão, os europeus não conseguiram ampliar a vantagem, e os norte-americanos chegaram ao empate aos 30 minutos em cobrança de falta de Tillman com desvio em Vanaken. Mas a Bélgica respondeu rapidamente e voltou à frente do marcador com De Ketelaere aproveitando um cruzamento de Trossard e subindo mais do que a defesa rival para marcar seu segundo gol aos 32 minutos.

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Jogadores da Bélgica comemorando a classificação ás quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Em um segundo tempo com início equilibrado, a Bélgica ampliou a vantagem sobre os Estados Unidos após uma falha bizarra do goleiro Matt Freese. O arqueiro norte-americano deixou a área para cortar um lançamento para De Ketelaere, mas se atrapalhou com a bola nos pés, errou a saída de bola e Vanaken finalizou da intermediária com desvio em Ream para estufar as redes aos 11 minutos. Os norte-americanos tiveram a chance de descontar com Balogun sendo lançado pelo lado esquerdo, entrando na área e finalizando para grande defesa de Courtois. Mas nos acréscimos, Lukaku foi acionado na área após erro na saída de bola de Chris Richards e bateu de perna direita para marcar seu gol e dar números finais ao duelo aos 47 minutos. Na comemoração, o centroavante homenageou Onana mostrando uma camisa com o nome do companheiro, que deixou o gramado na etapa inicial por conta de uma lesão e surgiu mancando de muletas na beira do gramado.

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