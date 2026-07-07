logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Veja números da Globo em jogos do Brasil na Copa do Mundo

Emissora transmitiu todos os cinco jogos da Seleção no Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 06:40
Favorite o Lance! no Google
Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

A Globo (TV Globo + sportv + Ge TV) alcançou 106,5 milhões de pessoas no consolidado dos cinco jogos da Seleção Brasileira, que representa um crescimento de 43% na comparação com a média das 4 semanas anteriores à Copa. Entre os jovens de 18 a 34 anos, o aumento foi de +72% no mesmo comparativo. 52,9 milhões de brasileiros foram impactados exclusivamente pela Globo nos cinco jogos do Brasil na Copa do Mundo, representando 42% do público total das partidas. No consolidado dos cinco jogos do Brasil, a Globo superou em 168% o concorrente de streaming e em 135% a concorrente aberta.

  • Lamine Yamal tenta passar pela marcação de Cristiano Ronaldo

    Qual jogo da Copa do Mundo Globo e SBT transmitem hoje (6)?

    Fora de Campo
    Há 1 dia
  • Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo

    Everaldo Marques, da Globo, desabafa após eliminação do Brasil: ‘Não merece’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Carlo Ancelotti explicou motivo de escolha por Bruno Guimarães em momento decisivo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Eliminação do Brasil rende menor audiência da Globo na Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 18 horas

    • ➡️ Brasileiros debocham da eliminação dos Estados Unidos na Copa: 'Liga agora'

    Em relação ao último jogo da Seleção na Copa do Mundo (Brasil X Noruega):

    A TV Globo marcou 33 pontos (PNT) e foi a maior audiência em sete anos na faixa horária, assim como em São Paulo (31 pontos) e no Rio de Janeiro (37 pontos). Foi também a maior audiência da Copa junto ao público jovem, entre 18 e 34 anos.

    continua após a publicidade

    ➡️ Última Copa de Neymar teve incerteza de Ancelotti e opção da CBF

  • Mohamed Salah e Lionel Messi

    Messi x Salah: veja quem leva a melhor no confronto direto

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Edílson Capetinha Seleção Brasileira Copa do Mundo

    Edílson Capetinha rasga o verbo após queda do Brasil na Copa: 'Frouxos'

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Lionel Messi sorri em treino da Argentina visando o jogo com Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (07/07/2026)

    Onde Assistir
    Há 18 horas

    • Na hora do jogo, o sportv foi líder e responsável por 67% do consumo da TV por assinatura, sendo a segunda maior audiência do canal no torneio, atrás apenas da estreia da Seleção no dia 13. Já a Ge TV registrou seu maior alcance nesta Copa, superando em 8% o jogo de estreia do Brasil.

    No Globoplay, foram 3,5 milhões de horas consumidas durante a partida, um crescimento de 6% em relação ao último jogo. Em relação aos videoviews, foram 5,7 milhões: um crescimento de 270% para os sportvs em relação ao último jogo. Na Ge TV no Globoplay, houve um crescimento de 40% de horas consumidas e videoviews comparado ao último jogo.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    O ge.globo registrou um alcance 30% maior em relação à média do ano. O consumo de vídeo cresceu 51% no comparativo com a média diária de videoviews no ano. A página deste último jogo no site foi a mais consumida da Copa, com 3x mais visualizações do que a média da competição.

    Nas redes sociais, a Globo concentrou 45% das menções espontâneas e ainda ficou mais de três horas no Trending Topics Brasil. Em comparação à edição anterior, a Globo apresenta crescimento de 14x na performance de videoviews durante a partida de oitavas de final do Brasil.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)

    Fora de Campo

    CazéTV, Globo e SBT: veja como foi a audiência na eliminação do Brasil

    Há 1 hora
    Jorge Jesus observa jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad, pela Supercopa Saudita

    Copa do Mundo 2026

    Possível destino de Jorge Jesus choca torcedores do Flamengo: 'Pecado'

    Há 1 hora
    Lukaku comemorando gol com as mãos no ouvido

    Copa do Mundo 2026

    Jogadores da Bélgica provocam Trump após eliminação dos EUA na Copa; veja

    Há 6 horas
    Equipe dos Estados Unidos durante parada técnica na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Brasileiros debocham da eliminação dos Estados Unidos na Copa: 'Liga agora'

    Há 7 horas
    Matt Freese comete erro comprometedor em EUA x Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Falha de goleiro em Estados Unidos x Bélgica assusta torcedores: 'Não pode'

    Há 7 horas
    Momento em que Rodri provoca Bernardo Silva

    Copa do Mundo 2026

    Rodri é sincero sobre briga com Bernardo Silva: 'Cometi um erro'

    Há 8 horas
    Mais LANCE!
    Roberto anunciou demissão após eliminação de Portugal na Copa do Mundo

    Pedido de demissão de treinador após eliminação na Copa repercute: 'Acabou'

    Speed, influenciador e fã de Cristiano Ronaldo

    Veja reação de Speed com eliminação de Cristiano Ronaldo na Copa

    Messi e Cristiano Ronaldo são comparados após eliminação de Portugal

    Messi vira assunto após eliminação de Portugal na Copa: 'Nunca houve debate'

    Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo

    Irmã de Cristiano Ronaldo se manifesta após eliminação de Portugal: 'Nunca'

    Luís Felipe Freitas durante transmissão da Cazé TV

    Luís Felipe Freitas aponta o que faltou para Portugal de Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo após eliminação contra a Espanha na Copa

    Reação de Cristiano Ronaldo em eliminação de Portugal viraliza: 'Jamais'

    Cristiano Ronaldo emocionado após eliminação de Portugal na Copa do Mundo

    Adeus de Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo emociona torcedores: 'Dia triste'

    Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo

    Denilson reprova decisão de Ancelotti em Brasil x Noruega: 'Bem abaixo'

    Tiago Leifert

    Tiago Leifert dispara contra decisão de Ancelotti em eliminação do Brasil

    Mbappe utilizando jaqueta de viagem da França

    Mbappé rebate senadora paraguaia após insultos racistas: 'Mulher desprezível'

    Vini Jr aplaude torcida brasileira após vitória contra a Escócia

    Heróis e vilões: como os leitores do Lance! avaliaram o elenco do Brasil na Copa?

    Craque Neto de vermelho e óculos

    Neto critica Neymar e CBF após eliminação do Brasil: 'Dá nojo'