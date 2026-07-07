Veja números da Globo em jogos do Brasil na Copa do Mundo Emissora transmitiu todos os cinco jogos da Seleção no Mundial

A Globo (TV Globo + sportv + Ge TV) alcançou 106,5 milhões de pessoas no consolidado dos cinco jogos da Seleção Brasileira, que representa um crescimento de 43% na comparação com a média das 4 semanas anteriores à Copa. Entre os jovens de 18 a 34 anos, o aumento foi de +72% no mesmo comparativo. 52,9 milhões de brasileiros foram impactados exclusivamente pela Globo nos cinco jogos do Brasil na Copa do Mundo, representando 42% do público total das partidas. No consolidado dos cinco jogos do Brasil, a Globo superou em 168% o concorrente de streaming e em 135% a concorrente aberta.

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Em relação ao último jogo da Seleção na Copa do Mundo (Brasil X Noruega):

A TV Globo marcou 33 pontos (PNT) e foi a maior audiência em sete anos na faixa horária, assim como em São Paulo (31 pontos) e no Rio de Janeiro (37 pontos). Foi também a maior audiência da Copa junto ao público jovem, entre 18 e 34 anos.

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Na hora do jogo, o sportv foi líder e responsável por 67% do consumo da TV por assinatura, sendo a segunda maior audiência do canal no torneio, atrás apenas da estreia da Seleção no dia 13. Já a Ge TV registrou seu maior alcance nesta Copa, superando em 8% o jogo de estreia do Brasil.

No Globoplay, foram 3,5 milhões de horas consumidas durante a partida, um crescimento de 6% em relação ao último jogo. Em relação aos videoviews, foram 5,7 milhões: um crescimento de 270% para os sportvs em relação ao último jogo. Na Ge TV no Globoplay, houve um crescimento de 40% de horas consumidas e videoviews comparado ao último jogo.

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O ge.globo registrou um alcance 30% maior em relação à média do ano. O consumo de vídeo cresceu 51% no comparativo com a média diária de videoviews no ano. A página deste último jogo no site foi a mais consumida da Copa, com 3x mais visualizações do que a média da competição.

Nas redes sociais, a Globo concentrou 45% das menções espontâneas e ainda ficou mais de três horas no Trending Topics Brasil. Em comparação à edição anterior, a Globo apresenta crescimento de 14x na performance de videoviews durante a partida de oitavas de final do Brasil.

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