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Técnico deixa comando de seleção após eliminação na Copa do Mundo

Treinador estrangeiro bateu recorde em participações em Mundiais

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 05:40
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Loog da Copa do Mundo
Logo da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

Cair na Copa do Mundo, muitas vezes, pode custar o cargo de um técnico. No caso de Carlos Queiroz, o português e a federação de Gana não chegaram a um acordo pela renovação após a eliminação com a derrota para a Colômbia por 1 a 0, gol do palmeirense Arias.

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    • O técnico anunciou a saída nas redes sociais com a mensagem abaixo:

    'Para Gana,

    O futebol, assim como a vida, nos ensina uma lição eterna: ou você ganha ou você aprende.

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    Deixo essa jornada com orgulho no que conquistamos, mas também com a saudável insatisfação de quem sempre quis mais. Alcançar um nível superior nunca deveria ser o destino - deveria ser o início de ambições ainda maiores.

    O futuro das Estrelas Negras não será construído apenas no campo.
    O sucesso das Estrelas Negras tem de começar fora do campo, criando o melhor ambiente possível para preparar, proteger e desenvolver o extraordinário talento do futebol do Gana.

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    Ao meu Presidente e Diretoria, muito obrigado pela oportunidade de servir a Seleção Nacional de Futebol do Gana. Foi uma honra e privilégio servir o País e as Estrelas Negras.

  • Lamine Yamal, da Espanha (lado esquerdo), e Cristiano Ronaldo, de Portugal (lado direito).

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    • Aos meus jogadores e staff, o meu profundo agradecimento pela coragem, empenho e dedicação inabalável à equipe.

    Para os fãs, não podemos reivindicar total satisfação desportiva, mas podemos dizer orgulhosamente que honramos as cores do Gana e restauramos o respeito e a credibilidade aos Black Stars no melhor palco do futebol.

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    Obrigado, Gana. A jornada começa agora'.

    Técnico igualou recorde de brasileiro

    Contratado em abril, o técnico participou da sexta Copa do Mundo, igualando recorde do brasileiro Carlos Alberto Parreira. O treinador português também marcou presença na quinta edição seguida do Mundial, feito idêntico ao do sérvio Bora Milutinovic. A trajetória de Queiroz em Copas teve início em 2002 com a África do Sul, seguiu com Portugal em 2010 e continuou com o Irã nas edições de 2014, 2018 e 2022.

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    Antes da assumir Gana, Carlos estava livre no mercado desde a sua saída da seleção de Omã, equipe que falhou na busca pela vaga na repescagem asiática. O currículo do técnico inclui passagens pelas seleções da Colômbia, do Egito e do Catar, além de trabalhos em clubes como Sporting, Real Madrid e Manchester United. O cenário de assumir uma equipe às vésperas do Mundial repete uma situação vivida pelo treinador em 2022, momento em que aceitou o convite para comandar o Irã apenas três meses antes da viagem para o Catar.

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    Técnico Carlos Queiroz orienta o ganense Kwasi Sibo na derrota para a Colômbia
    Carlos Queiroz orienta o ganense Kwasi Sibo na derrota para a Colômbia (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)
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