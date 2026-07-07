Suíça x Colômbia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da competição

Suíça e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), no Estádio de Vancouver, no Canadá, para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo 2026, pelas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, Sportv, CazéTV e Globoplay. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Ficha do jogo SUI COL Copa do Mundo Oitavas de final Data e Hora terça-feira, 7 de julho de 2026, às 17h (de Brasília) Local Estádio de Vancouver, no Canadá Árbitro Ivan Barton (SLV) Assistentes David Moran (SLV) e Antonio Pupiro (NCA) Var A definir Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Suíça se classificou ao mata-mata da Copa do Mundo na liderança do Grupo B, com duas vitórias e um empate. Na segunda fase do Mundial, venceu a Argélia por 2 a 0. A equipe tenta retornar às quartas de final da competição após 72 anos. Nas suas últimas três campanhas, a seleção suíça caiu justamente nas oitavas de final.

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Já a Colômbia avançou à fase eliminatória depois de ficar na primeira posição do Grupo K. O time chega às oitavas de final depois de derrotar a Gana por 1 a 0 na segunda fase da Copa do Mundo. A seleção sul-americana tenta voltar às quartas de final pela segunda vez em sua história. A única vez que isso aconteceu foi em 2014, quando acabou eliminada pelo Brasil.

Suíça e Colômbia se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Tudo sobre Suíça x Colômbia (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Suíça 🆚 Colômbia

Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de julho de 2026, às 17h (de Brasília).

📍 Local: Estádio de Vancouver, nos Estados Unidos

👁️ Onde assistir: TV Globo, Sportv, CazéTV e Globoplay

🟨 Árbitro: Ivan Barton (SLV)

🚩 Assistentes: David Moran (SLV) e Antonio Pupiro (NCA)

🖥️ VAR: A definir

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Suíça

Gregor Kobel; Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Rubén Vargas e Dan Ndoye; Johan Manzambi e Breel Embolo.

Técnico: Murat Yakin

🟡 Colômbia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez.

Técnico: Néstor Lorenzo

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