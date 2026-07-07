Suíça x Colômbia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da competição
Suíça e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), no Estádio de Vancouver, no Canadá, para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo 2026, pelas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, Sportv, CazéTV e Globoplay. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Suíça se classificou ao mata-mata da Copa do Mundo na liderança do Grupo B, com duas vitórias e um empate. Na segunda fase do Mundial, venceu a Argélia por 2 a 0. A equipe tenta retornar às quartas de final da competição após 72 anos. Nas suas últimas três campanhas, a seleção suíça caiu justamente nas oitavas de final.
Já a Colômbia avançou à fase eliminatória depois de ficar na primeira posição do Grupo K. O time chega às oitavas de final depois de derrotar a Gana por 1 a 0 na segunda fase da Copa do Mundo. A seleção sul-americana tenta voltar às quartas de final pela segunda vez em sua história. A única vez que isso aconteceu foi em 2014, quando acabou eliminada pelo Brasil.
Tudo sobre Suíça x Colômbia (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Suíça 🆚 Colômbia
Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
📆 Data e horário: terça-feira, 7 de julho de 2026, às 17h (de Brasília).
📍 Local: Estádio de Vancouver, nos Estados Unidos
👁️ Onde assistir: TV Globo, Sportv, CazéTV e Globoplay
🟨 Árbitro: Ivan Barton (SLV)
🚩 Assistentes: David Moran (SLV) e Antonio Pupiro (NCA)
🖥️ VAR: A definir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Suíça
Gregor Kobel; Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Rubén Vargas e Dan Ndoye; Johan Manzambi e Breel Embolo.
Técnico: Murat Yakin
🟡 Colômbia
Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez.
Técnico: Néstor Lorenzo
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