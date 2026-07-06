Meia da Bélgica se lesiona e sai de muletas na Copa do Mundo
Atleta sofreu lesão no joelho direito no primeiro tempo
Meia da Bélgica, Onana sofreu uma lesão preocupante no joelho direito e foi substituído aos 21 minutos do jogo contra os Estados Unidos. No segundo tempo, o atleta foi flagrado de muletas e com uma proteção na região da contusão na beira do gramado.
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Reserva nos últimos quatro jogos da Bélgica, Onana ganhou a vaga de titular após ter entrado bem nos minutos finais do jogo contra Senegal, pela segunda fase da Copa do Mundo. No entanto, o atleta não deve ter mais condições voltar aos gramados até o fim da competição.
Na vitória por 4 a 1 da Bélgica sobre os Estados Unidos, Onana chegou a ser homenageado por Romelu Lukaku, que foi o autor do quarto gol da seleção europeia. Na comemoração, o centroavante mostrou para os torcedores uma camisa com o nome do companheiro.
Com a classificação, a Bélgica encara a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília). Nessa semana, Rudi Garcia deverá pensar em um substituto para o lugar de Onana, e Vanaken é um forte candidato após ter entrado no lugar do meia e ter marcado um gol contra os Estados Unidos.
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