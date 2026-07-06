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Meia da Bélgica se lesiona e sai de muletas na Copa do Mundo

Atleta sofreu lesão no joelho direito no primeiro tempo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 23:25
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Onana faz cara de dor após se lesionar na vitória da Bélgica sobre os Estados Unidos, pela Copa do Mundo
Onana faz cara de dor após se lesionar na vitória da Bélgica sobre os Estados Unidos, pela Copa do Mundo (Foto: Jamie Squire/AFP)

Meia da Bélgica, Onana sofreu uma lesão preocupante no joelho direito e foi substituído aos 21 minutos do jogo contra os Estados Unidos. No segundo tempo, o atleta foi flagrado de muletas e com uma proteção na região da contusão na beira do gramado.

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    Reserva nos últimos quatro jogos da Bélgica, Onana ganhou a vaga de titular após ter entrado bem nos minutos finais do jogo contra Senegal, pela segunda fase da Copa do Mundo. No entanto, o atleta não deve ter mais condições voltar aos gramados até o fim da competição.

    Na vitória por 4 a 1 da Bélgica sobre os Estados Unidos, Onana chegou a ser homenageado por Romelu Lukaku, que foi o autor do quarto gol da seleção europeia. Na comemoração, o centroavante mostrou para os torcedores uma camisa com o nome do companheiro.

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    Com a classificação, a Bélgica encara a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília). Nessa semana, Rudi Garcia deverá pensar em um substituto para o lugar de Onana, e Vanaken é um forte candidato após ter entrado no lugar do meia e ter marcado um gol contra os Estados Unidos.

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