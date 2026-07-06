Praia Clube, Flamengo e mais: times da Superliga reforçam elencos para 2026/27 Confira as contratações e renovações das principais equipes para a próxima temporada

A temporada 2026/27 já começou para os times da Superliga Feminina, que, em meio à janela de seleções, montam seus elencos visando à disputa pelo troféu mais cobiçado do vôlei brasileiro. O Lance! te atualiza sobre as chegadas e saídas das principais equipes da elite.

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Veja como estão os elencos da Superliga

Praia Clube

Após sofrer baixas no elenco campeão da Superliga, o Praia Clube foi ao mercado em busca de reforços de peso, como a oposta Sabrina, da Seleção Brasileira, e a central Lara, ex-Fluminense. A equipe também trouxe de volta a ponteira russa Sofya Kuznetsova, que defendeu o aurinegro entre 2023 e 2025.

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Apenas sete nomes do time que conquistou o tricampeonato nacional sobre o Minas, em maio, permanecem em Uberlândia. Macris, Michelle, Adenízia e Natinha estão entre as atletas que renovaram seus contratos, assim como o técnico português Rui Moreira.

Kuznetsova foi maior pontuadora da Superliga na primeira passagem pelo Praia Clube (Foto: Reprodução/Instagram)

Levantadoras: Macris, Fabíola e Milla

Opostas: Carla Santos e Sabrina

Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla

Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina

Líberos: Natinha e Suelen

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Sesc RJ Flamengo

Para sair da fila de títulos depois de 10 anos, o Sesc RJ Flamengo aposta na combinação da base do plantel semifinalista da Superliga com reforços pontuais. A oposta Jaque Schmitz, eleita revelação da última edição, e a ponteira Ariele, 10ª maior pontuadora do torneio, são algumas das novidades do time, que segue sob o comando de Bernardinho.

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Maior pontuadora da última Superliga com 525 acertos, Simone Lee fica no Rio de Janeiro para a próxima temporada, assim como as demais jogadoras titulares da campanha que terminou com a eliminação para o Praia Clube na semifinal.

Levantadoras: Giovana e Vivian

Opostas: Tainara e Jaque Schmitz

Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela

Centrais: Masa Kirov, Lorena, Juju Gandra e Bia Paranhos

Líberos: Laís e Victoria

Técnico: Bernardinho

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Sesi Vôlei Bauru

O Sesi Vôlei Bauru apresentou seis reforços, entre eles a oposta americana Morgahn Fingall e a central Milka, campeãs da Superliga com o Praia Clube, e a ponteira Sofia Maldonado, destaque da seleção mexicana. O time do interior paulista também trocou de comando: Spencer Lee, que treinou o Brasília nas últimas duas temporadas, assume o lugar de Henrique Modenesi.

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Aos 41 anos, a campeã olímpica Dani Lins irá para o oitavo ano consecutivo representando as cores do Sesi Bauru. A levantadora lidera a lista de permanências confirmadas, que ainda conta com Diana, Acosta e Bruna Moraes.

Levantadoras: Dani Lins, Claudinha e Amanda Mutuano

Opostas: Morgahn Fingall e Bruna Moraes

Ponteiras: Acosta, Maira, Sofia Maldonado, Isa Rocha e Giovanna Rodrigues

Centrais: Diana, Milka e Lívia Santos

Líberos: Lelê e Sofia Will

Técnico: Spencer Lee

Fluminense

O Fluminense tem para 2026/27 um elenco restaurado e que promete brigar por títulos. São oito jogadoras renovadas e oito contratadas, sendo duas estrangeiras: as ponteiras Bianca Bertolino, da Argentina, e Julia de Paula, da Espanha. À beira da quadra, o ex-técnico da seleção argentina, Facundo Morando, é mais um falante da língua espanhola com a missão de defender a armadura tricolor.

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A levantadora Pri Heldes, que havia pausado a carreira para se dedicar à maternidade, e a ponteira Ana Medina, recuperada de uma lesão no joelho esquerdo que a tirou da última temporada, são alguns dos nomes que ficam em Laranjeiras.

Levantadoras: Pri Heldes, Amanda Sehn e Betina

Opostas: Ariane e Ana Medina

Ponteiras: Bianca Bertolino, Julia de Paula, Aline Segato, Natália Danielski e Vic Martini

Centrais: Valquíria, Gabi Martins, Dani Seibt e Camila Paracatu

Líberos: Kika e Gabi Santini

Técnico: Facundo Morando

Minas e Osasco ainda não apresentaram oficialmente seus elencos para a próxima temporada.

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