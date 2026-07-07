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Sem Cristiano Ronaldo, quem assume protagonismo de Portugal? Veja nomes

CR7 confirmou sua saída da seleção portuguesa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
07/07/2026 06:45
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Cristiano Ronaldo acenando
Cristiano Ronaldo após eliminação contra a Espanha na Copa (Imagem: Thomas COEX / AFP)

Portugal se despede de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo após a eliminação contra a Espanha. Aos 41 anos, CR7 sinalizou que esta foi sua última edição da competição disputada. Agora, uma dúvida fica em evidência: quem assume o protagonismo da seleção portuguesa agora?

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    • João Neves

    Com a despedida de Cristiano Ronaldo das Copas do Mundo, Portugal inicia um processo de renovação, mas já conta com uma base consolidada para os próximos ciclos. Entre os principais nomes está João Neves, de apenas 21 anos, apontado como o sucessor natural no protagonismo técnico da seleção.

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    Mesmo jovem, o volante já mostrou personalidade em momentos decisivos, como no gol marcado contra a RD Congo, e desponta como uma das principais esperanças para a próxima edição, em 2030.

    João Neves e Nuno Mendes comemoram gol de Portugal
    João Neves é celebrado por Nuno Mendes após gol que abriu o placar para Portugal contra Congo (Foto: Robeto Schemidt / AFP)
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    • Vitinha

    Ao lado de João Neves, Vitinha deve continuar como peça fundamental da seleção. Responsável por dar ritmo ao jogo e fazer a ligação entre defesa e ataque, o meia chegará à próxima Copa em seu auge, aos 30 anos. Grande parte das jogadas ofensivas passou pelos seus pés, com o jogador participando da construção das ações e até mesmo ditando a velocidade das jogadas.

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    No esquema idealizado por Portugal, é Vitinha quem assume a responsabilidade de organizar o jogo. Bicampeão da Liga dos Campeões pelo PSG, o meia atua como o cérebro da equipe - papel parecido com o de Cristiano Ronaldo.

    Vitinha em coletiva de imprensa
    Vitinha em coletiva de imprensa (Foto: MARK BLINCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Bruno Fernandes

    Agora, se o ponto é sobre liderança, aí quem surge é Bruno Fernandes. Um dos líderes do elenco, tende a assumir ainda mais protagonismo. Principal articulador da equipe nos últimos anos, é o favorito para herdar a braçadeira de capitão após a saída de Cristiano Ronaldo. Em 2030, terá 35 anos.

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    Bruno Fernandes pela seleção portuguesa
    Bruno Fernandes pode assumir posto de liderança (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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