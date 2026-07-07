Imprensa internacional repercute eliminação dos EUA na Copa: 'Drama'
Anfitriões foram goleados pela Bélgica por 4 a 1, nas oitavas de final
Desde 1994 que os Estados Unidos não sediavam uma edição de Copa do Mundo. E, após a boa campanha na fase de grupos e da vitória no início do mata-mata, a expectativa da torcida era grande para a seleção ir ainda mais longe no Mundial. Mas o sonho foi interrompido nas oitavas de final, nesta segunda-feira, com a goleada por 4 a 1 para a Bélgica, em Seattle. E logo a imprensa internacional repercutiu o adeus.
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'Drama absoluto nos Estados Unidos', destacou o AS, da Espanha, próxima adversária da Bélgica, em partida que vale vaga às semifinais.
'Acabou o sonho americano' foi o tom do Marca, também espanhol.
🚨 ¡Se acabó el sueño americano! 🚨— MARCA (@marca) July 7, 2026
Bélgica tumba a la última anfitriona y será el rival de España en cuartos de final de la Copa del Mundo 💥#Mundial2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/g9I7fqkmuS
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O francês L'Équipe também exaltou a goleada belga:
Malgré le contexte, les États-Unis chutent lourdement en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la Belgique— L'Équipe (@lequipe) July 7, 2026
➡️ https://t.co/5ZwgJSSj1W pic.twitter.com/WOOJLEm4wi
Em uma de suas chamadas, o argentino Olé relembrou as eliminações de Canadá e México:
🇨🇦🇺🇸🇲🇽❌ Los tres organizadores afuera en octavos de finalhttps://t.co/Bm3i08paFY— Diario Olé (@DiarioOle) July 7, 2026
Já o italiano Gazzetta dello Sport estampou, em seu site:
'Doblete de De Ketelaere encerra o sonho dos EUA'
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Na imprensa americana, 'Coração partido em Seattle' foi o destaque do USA Today, enquanto o The New York Times lembrou que nenhum co-anfitrião segue vivo no torneio.
The USA falls to Belgium in the round of 16, ending the nation's 2026 World Cup hopes. pic.twitter.com/e5dnBeADde— The Athletic (@TheAthletic) July 7, 2026
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