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Imprensa internacional repercute eliminação dos EUA na Copa: 'Drama'

Anfitriões foram goleados pela Bélgica por 4 a 1, nas oitavas de final

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 00:03
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O americano Folarin Balogun é consolado pelo técnico da Bélgica, Rudi Garcia
O americano Folarin Balogun é consolado pelo técnico da Bélgica, Rudi Garcia (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

Desde 1994 que os Estados Unidos não sediavam uma edição de Copa do Mundo. E, após a boa campanha na fase de grupos e da vitória no início do mata-mata, a expectativa da torcida era grande para a seleção ir ainda mais longe no Mundial. Mas o sonho foi interrompido nas oitavas de final, nesta segunda-feira, com a goleada por 4 a 1 para a Bélgica, em Seattle. E logo a imprensa internacional repercutiu o adeus.

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    'Drama absoluto nos Estados Unidos', destacou o AS, da Espanha, próxima adversária da Bélgica, em partida que vale vaga às semifinais.

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    • O francês L'Équipe também exaltou a goleada belga:

    Em uma de suas chamadas, o argentino Olé relembrou as eliminações de Canadá e México:

    Já o italiano Gazzetta dello Sport estampou, em seu site:

    'Doblete de De Ketelaere encerra o sonho dos EUA'

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    Na imprensa americana, 'Coração partido em Seattle' foi o destaque do USA Today, enquanto o The New York Times lembrou que nenhum co-anfitrião segue vivo no torneio.

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