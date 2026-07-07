Merino brilha e mostra lado artilheiro em classificação da Espanha na Copa Meia, acostumado a jogar no ataque, garantiu a vitória contra Portugal

A Espanha fez por merecer e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo 2026 ao vencer o Clássico Ibérico, com Portugal, pelo placar de 1 a 0 nesta segunda-feira (6), no Texas. Depois de muito pressionar e assustar a meta adversária, a "La Roja" contou com brilho de uma das substituições do técnico Luis de la Fuente e a estrela de um dos líderes do elenco.

Após um primeiro semestre complicado e preocupante devido à fratura no pé direito, o jogador do Arsenal, campeão da Premier League e vice da Liga dos Campeões na temporada 2025/2026, marcou o gol que carimbou a classificação espanhola para enfrentar a Bélgica.

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Peça importante na Espanha

Mikel Merino chegou à Copa do Mundo para ampliar o leque do técnico Luis de la Fuente. Volante de origem, o camisa 6 passou a ser utilizado como uma espécie de "coringa" na posição de centroavante em 2025. Na campanha da Espanha, Merino saiu do banco nos jogos contra Cabo Verde (0 a 0) e Arábia Saudita (4 a 0), foi titular contra o Uruguai (1 a 0) e voltou a ser banco nos compromissos de mata-mata contra Áustria (3 a 0) e Portugal. Ele ganhou muitos elogios.

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— Mikel Merino nunca decepciona, é uma certeza. Ele nos deu o Campeonato Europeu e está sempre presente quando mais importa. É um dos melhores jogadores do mundo em sua posição. Podemos ter jogadores no banco que seriam titulares em qualquer outra seleção. Tomo decisões pensando no que é melhor para a equipe. Nunca sou oportunista; poderia ser agora, mas não sou. Mikel tem um desempenho excepcional e está sempre onde precisa estar — disse Luis de la Fuente, em entrevista após o jogo.

Merino fez o gol da Espanha sobre Portugal (Foto: Thomas Coex/ AFP)

Na temporada 2024/2025, foram nove gols marcados em 44 jogos com a camisa do Arsenal. Já na última jornada com os Gunners, Merino marcou seis vezes em 34 aparições e se consolidou como boa alternativa no terço final. Faro de gol, mesmo sendo um meia central.

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A característica do meia deu à Espanha aquilo que não aconteceu em 89 minutos de jogo contra Portugal. Ferran Torres girou e achou lindo passe para Merino, atacando o espaço no meio da zaga, entrar cara a cara e só tirar do goleiro Diogo Costa. Das muitas investidas com Baena, Lamine Yamal e Dani Olmo, faltou mais presença de Oyarzabal, outro destaque da Fúria no Mundial, com quatro gols marcados.

Merino mantém vivo o sonho do bicampeonato da Espanha, que chegou ao Mundial como uma das favoritas ao título com uma geração encantadora e cheia de talentos. A equipe voltará a campo na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), contra a Bélgica.

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