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Marrocos tem problemas para encarar a França na Copa do Mundo

Seleção africana tem jogadores com problemas físicos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 05:30
Atualizado há 2 minutos
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smael Saibari comemora o primeiro gol de sua equipe com chraf Hakimi, durante a partida de futebol do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Marrocos, no Estádio Nova York/Nova Jersey.
Smael Saibari comemora o primeiro gol de sua equipe com Chraf Hakimi, durante a partida de futebol do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e MarrocosFoto: Angela WEISS / AFP)

O Marrocos pode enfrentar a França com problemas importantes na escalação pelas quartas de final da Copa do Mundo. Segundo o "L'Équipe", o atacante Ismael Saibari e o zagueiro Chadi Riad ainda não têm presença garantida no duelo desta quinta-feira (9), em Boston.

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    Os dois são considerados peças relevantes no time de Mohamed Ouahbi. Mesmo sem ambos durante boa parte da vitória por 3 a 0 sobre o Canadá, nas oitavas de final, a seleção marroquina sabe que as possíveis ausências podem mudar a estrutura da equipe diante dos Bleus.

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    Saibari deixou o jogo contra o Canadá ainda no primeiro tempo, aos 21 minutos, depois de sentir a coxa. A saída precoce acendeu o alerta no departamento médico marroquino. O atacante é uma das principais referências ofensivas da equipe. Além de ter marcado nesta Copa, ele oferece ao Marrocos capacidade de construção, movimentação entre linhas e qualidade técnica em espaços curtos.

    Na defesa, a preocupação é Chadi Riad. A ausência do zagueiro do Crystal Palace pesa porque ele formou, ao lado de Issa Diop, uma dupla que vinha dando boa resposta ao Marrocos. Antes da Copa, havia dúvidas sobre quem substituiria a antiga base defensiva formada por Nayef Aguerd, lesionado, e Romain Saïss, que encerrou a trajetória pela seleção.

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    • Diop também saiu antes do fim contra o Canadá, mas o caso é menos preocupante. O defensor teve câimbras e não deve ser problema para o duelo com os franceses.

    Halhal pode ser mantido?

    Contra o Canadá, Ouahbi escolheu Redouane Halhal para ocupar a vaga de Chadi Riad. O desempenho, porém, deixou dúvidas. O zagueiro mostrou insegurança em alguns momentos e não teve uma atuação totalmente convincente.

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    A grande questão é se o treinador repetirá a escolha contra uma França que tem Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e outras opções de velocidade no ataque.

    Outra possibilidade seria deslocar Noussair Mazraoui para a zaga. Nesse cenário, Anass Salah-Eddine poderia assumir a lateral esquerda. O jogador tem boa velocidade, apoia o ataque e aparece como alternativa pelo perfil físico.

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    França no caminho

    O Marrocos chega às quartas depois de eliminar o Canadá com autoridade. A França, por sua vez, avançou ao bater o Paraguai por 1 a 0, em jogo duro e decidido por pênalti convertido por Mbappé.

    Agora, a seleção marroquina terá poucos dias para definir se recupera seus jogadores lesionados ou se muda a formação para tentar surpreender os atuais protagonistas europeus no torneio.

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    Mbappé e Didier Deschamps durante preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)
    Mbappé e Didier Deschamps durante preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

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