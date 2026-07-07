Marrocos tem problemas para encarar a França na Copa do Mundo Seleção africana tem jogadores com problemas físicos

O Marrocos pode enfrentar a França com problemas importantes na escalação pelas quartas de final da Copa do Mundo. Segundo o "L'Équipe", o atacante Ismael Saibari e o zagueiro Chadi Riad ainda não têm presença garantida no duelo desta quinta-feira (9), em Boston.

➡️Mbappé rebate senadora paraguaia após insultos racistas: 'Mulher desprezível'

Os dois são considerados peças relevantes no time de Mohamed Ouahbi. Mesmo sem ambos durante boa parte da vitória por 3 a 0 sobre o Canadá, nas oitavas de final, a seleção marroquina sabe que as possíveis ausências podem mudar a estrutura da equipe diante dos Bleus.

continua após a publicidade

Saibari deixou o jogo contra o Canadá ainda no primeiro tempo, aos 21 minutos, depois de sentir a coxa. A saída precoce acendeu o alerta no departamento médico marroquino. O atacante é uma das principais referências ofensivas da equipe. Além de ter marcado nesta Copa, ele oferece ao Marrocos capacidade de construção, movimentação entre linhas e qualidade técnica em espaços curtos.

Na defesa, a preocupação é Chadi Riad. A ausência do zagueiro do Crystal Palace pesa porque ele formou, ao lado de Issa Diop, uma dupla que vinha dando boa resposta ao Marrocos. Antes da Copa, havia dúvidas sobre quem substituiria a antiga base defensiva formada por Nayef Aguerd, lesionado, e Romain Saïss, que encerrou a trajetória pela seleção.

continua após a publicidade

Diop também saiu antes do fim contra o Canadá, mas o caso é menos preocupante. O defensor teve câimbras e não deve ser problema para o duelo com os franceses.

Halhal pode ser mantido?

Contra o Canadá, Ouahbi escolheu Redouane Halhal para ocupar a vaga de Chadi Riad. O desempenho, porém, deixou dúvidas. O zagueiro mostrou insegurança em alguns momentos e não teve uma atuação totalmente convincente.

continua após a publicidade

A grande questão é se o treinador repetirá a escolha contra uma França que tem Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e outras opções de velocidade no ataque.

Outra possibilidade seria deslocar Noussair Mazraoui para a zaga. Nesse cenário, Anass Salah-Eddine poderia assumir a lateral esquerda. O jogador tem boa velocidade, apoia o ataque e aparece como alternativa pelo perfil físico.

continua após a publicidade

França no caminho

O Marrocos chega às quartas depois de eliminar o Canadá com autoridade. A França, por sua vez, avançou ao bater o Paraguai por 1 a 0, em jogo duro e decidido por pênalti convertido por Mbappé.

Agora, a seleção marroquina terá poucos dias para definir se recupera seus jogadores lesionados ou se muda a formação para tentar surpreender os atuais protagonistas europeus no torneio.

continua após a publicidade

Mbappé e Didier Deschamps durante preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.