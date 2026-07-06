Dê suas notas: Bélgica elimina donos da casa e avança para as quartas da Copa
Bélgica goleou os Estados Unidos e enfrenta a Espanha na próxima fase
A Bélgica derrotou a seleção dos Estados Unidos, uma das donas da casa na Copa do Mundo de 2026, por 4 a 1, e garantiu vaga nas quartas de final da competição. Os belgas precisaram superar as más atuações no início da competição e fizeram a melhor partida do país na Copa até agora, goleando os EUA com tranquilidade. Agora, a seleção comandada por Trossard e Tielemans enfrentará a Espanha na próxima fase.
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O confronto foi marcado pela presença de Folarin Balogun entre os titulares, escalado após uma polêmica decisão da Fifa de suspender o efeito do cartão vermelho que o jogador recebeu na partida anterior. O placar foi aberto logo aos 8 minutos do primeiro tempo por De Ketelaere, mas os americanos conseguiram o empate aos 30 minutos em uma cobrança de falta de Tillman. No entanto, o placar igual durou pouco, pois a Bélgica retomou a vantagem apenas dois minutos depois, novamente com De Ketelaere.
No segundo tempo, a situação dos donos da casa complicou-se aos 11 minutos devido a uma falha bizarra do goleiro Matt Freese. O arqueiro tentou sair da área para cortar um lançamento em profundidade, mas se atrapalhou com a bola nos pés sob pressão de De Ketelaere e permitiu que Vanaken finalizasse da intermediária para marcar o terceiro gol belga. Os Estados Unidos tentaram reagir e o próprio Balogun teve a chance de descontar ao ser lançado pela esquerda, mas sua finalização foi travada por uma grande defesa do goleiro Courtois.
A goleada foi selada nos acréscimos, aos 47 minutos, quando Romelu Lukaku aproveitou um erro na saída de bola de Chris Richards para marcar o quarto gol da equipe europeia. De Ketelaere foi o grande destaque da partida por sua eficiência na pequena área, enquanto o camisa 10 americano, Christian Pulisic, teve uma atuação muito apagada e acabou substituído por lesão. Com esse resultado, a Bélgica avançou para as quartas de final para enfrentar a Espanha, enquanto a eliminação dos EUA marcou a saída do último país-sede que ainda restava na competição.
Dê suas notas para os Estados Unidos
Dê suas notas para a Bélgica
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