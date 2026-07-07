Possível destino de Jorge Jesus choca torcedores do Flamengo: 'Pecado' Treinador é o favorito para assumir a seleção de Portugal

Roberto Martínez não seguirá no comando da seleção portuguesa. O treinador encerrou o ciclo com a equipe europeia após a derrota para a Espanha por 1 a 0, na última segunda-feira (6), que resultou na eliminação de Portugal da Copa do Mundo de 2026. Nos bastidores, o favorito para assumir o cargo é Jorge Jesus.

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De acordo com o jornal "A Bola", o ex-técnico do Flamengo, que está livre no mercado desde que deixou o Al Nassr ao fim da última temporada, foi indicado por Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. O foco é a disputa da Eurocopa, em 2028, além do ciclo da Copa do Mundo de 2030.

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Diante do cenário, torcedores do Flamengo reagiram ao possível novo destino de Jorge Jesus no futebol. Vale destacar, que o português passou por quatro clubes desde a passagem pelo Rubro-Negro, foram eles: Befinca (POR), Fenerbahce (TUR), Al-Hilal (SAU) e Al-Nassr (SAU). Veja abaixo a repercussão:

Que pecado, vai ficando cada vez mais impossível um dia ele voltar ao Flamengo — Flanático 🔴⚫️ (@eldersilva23rj) July 6, 2026

Era pra ele estar treinando a seleção agora para o jogo contra a Inglaterra 😒 — César ᶜʳᶠ (@r77fsx5s5xwce) July 7, 2026

Aceita não JJ

Volta pra casa ❤️🖤 — Mengao.ia (@MengaoIA) July 6, 2026

Pelo menos jogar bonito, Portugal vai — ╠ⓈⓄⓊ-ⒻⓁⒶ⁴╣ (@Sou_Fla_) July 6, 2026

Como foi a eliminação de Portugal na Copa do Mundo?

Os primeiros minutos foram equilibrados e de intensidade. A Espanha assustou duas vezes com Oyarzabal, que obrigou Diogo Costa a trabalhar e depois desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. Portugal respondeu com João Cancelo e reclamou de um possível pênalti sobre Cristiano Ronaldo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A Espanha passou a controlar mais a partida e criou as melhores oportunidades. Diogo Costa apareceu como protagonista ao fazer duas defesas seguidas em finalizações de Lamine Yamal e Baena. Portugal voltou a assustar aos 36 minutos. Bruno Fernandes cruzou na medida para João Félix, que ajeitou de cabeça para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 finalizou de primeira, mas sem força, facilitando a defesa de Unai Simón. Com ameaças até o final, nenhuma equipe conseguiu abrir o placar.

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O segundo tempo começou com Portugal tentando adiantar as linhas e pressionar a saída de bola espanhola. Cristiano Ronaldo sofreu falta em boa posição logo nos primeiros minutos, enquanto João Cancelo e Pedro Neto levaram perigo pelo lado direito. Do outro lado, Lamine Yamal voltou a ser o principal desafogo da Espanha, mas encontrou forte marcação de Nuno Mendes, que levou a melhor nos primeiros duelos. Depois de um início equilibrado, a Espanha voltou a assumir o controle da partida e passou a pressionar Portugal.

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Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, a Espanha encontrou o lance decisivo. Já nos acréscimos, Ferran Torres girou sobre a marcação na entrada da área e encontrou Mikel Merino, que apareceu livre para tocar na saída de Diogo Costa e marcar o gol da vitória espanhola. O lance castigou Portugal, que havia resistido à pressão durante praticamente toda a partida. Merino havia saído do banco e garantiu a vaga da equipe nas quartas de final.

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O jogo marcou o último jogo de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Aos 41 anos, disputa sua sexta edição da competição, mas já havia alegado, às vésperas do jogo, que esta seria sua "last dance" na competição. Precocemente, CR7 se despede.

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