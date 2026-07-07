Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (07/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A terça-feira (7) será marcada pelos últimos confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo e por mais uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Argentina, Egito, Suíça e Colômbia disputam as duas vagas restantes nas quartas de final do Mundial, enquanto Athletic Club-MG e Operário-PR encerram a programação do dia pela segunda divisão nacional.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 7 de julho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

13h – Egito x Argentina – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT

17h – Suíça x Colômbia – CazéTV, Globo e Sportv

Messi no aquecimento para o jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Série B

20h – Athletic Club-MG x Operário-PR – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

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