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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (07/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 06:00
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Lionel Messi sorri em treino da Argentina visando o jogo com Cabo Verde, pela Copa do Mundo
Lionel Messi sorri em treino da Argentina visando o jogo com Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A terça-feira (7) será marcada pelos últimos confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo e por mais uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Argentina, Egito, Suíça e Colômbia disputam as duas vagas restantes nas quartas de final do Mundial, enquanto Athletic Club-MG e Operário-PR encerram a programação do dia pela segunda divisão nacional.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 7 de julho de 2026):

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    • 13h – Egito x Argentina – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT
    17h – Suíça x Colômbia – CazéTV, Globo e Sportv

    Messi no aquecimento para o jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo de 2026
    Messi no aquecimento para o jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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    Série B

    20h – Athletic Club-MG x Operário-PR – Disney+

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