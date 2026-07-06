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Veja o chaveamento da Copa após os jogos do dia

Saiba como ficou o chaveamento da Copa após os jogos desta segunda-feira (6)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 23:45
Atualizado há 0 minutos
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Lukaku comemorando gol com as mãos no ouvido
Lukaku comemora gol contra Estados Unidos na Copa (Imagem: Jamie Squire/Getty Images/AFP)

A segunda-feira (6) de oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 definiu mais um grande embate para a próxima fase do torneio. Com as vitórias de Espanha e Bélgica, o chaveamento das quartas de final ganhou mais um duelo decisivo na nas quartas de final. Enquanto os espanhóis superaram Portugal em um clássico europeu, os belgas não deram chances para os donos da casa e golearam os Estados Unidos em Seattle.

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    Espanha 1 x 0 Portugal

    Mikel Merino fez o gol que classificou a Espanha na Copa do Mundo
    Mikel Merino comemorando gol da Espanha (Foto: Thomas Coex/ AFP)

    No primeiro confronto do dia, Portugal e Espanha se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 no AT&T Stadium. O jogo marcou o fim da trajetória dos portugueses na competição, já que a Espanha venceu Portugal por 1 a 0 e garantiu a vaga entre as oito melhores seleções. A partida marcou o encerramento da participação de Cristiano Ronaldo na Copa, que pode ser a última da carreira do craque português.

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    Estados Unidos 1 x 4 Bélgica

    De Ketelaere comemora gol marcado pela Bélgica sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo
    De Ketelaere comemora gol marcado pela Bélgica sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Alex Grimm/AFP)

    No jogo da noite, a Bélgica dominou os Estados Unidos e venceu por 4 a 1, com uma atuação decisiva de De Ketelaere, autor de dois gols. Com esses resultados, as duas potências europeias se enfrentarão nas quartas de final na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília).

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    Veja como fica o chaveamento da Copa após os jogos desta segunda-feira (6)

    Chaveamento da Copa
    Chaveamento da Copa após os jogos da segunda-feira (6) (Imagem: Lance!)

    Outros confrontos das quartas de final já haviam sido definidos nos dias anteriores. A Inglaterra, que superou o México por 3 a 2 no domingo, terá pela frente a Noruega. A seleção norueguesa avançou após eliminar o Brasil por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland. O duelo entre ingleses e noruegueses está marcado para o sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami. Além disso, o embate entre França e Marrocos também está confirmado, após os franceses baterem o Paraguai e os marroquinos eliminarem o Canadá.

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    A rodada das oitavas de final se encerra nesta terça-feira (7) com as duas últimas partidas que completarão o quadro das quartas de final. Os confrontos serão entre Argentina x Egito e Suíça x Colômbia. Os vencedores desses dois duelos se enfrentarão na próxima fase, definindo assim todos os cruzamentos rumo às semifinais da competição. Para o Brasil, a competição terminou precocemente após a derrota para a Noruega, marcando a pior campanha da Seleção em 36 anos.

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