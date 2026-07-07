CazéTV, Globo e SBT: veja como foi a audiência na eliminação do Brasil Eliminação da Seleção marcou mais uma disputa de audiência entre emissoras

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, registrou a a última disputa de audiência em jogos do Brasil entre CazéTV, Globo e SBT no Mundial. Enquanto a emissora carioca manteve a liderança absoluta na TV aberta, o SBT celebrou marcas históricas com a transmissão do último jogo do Brasil no torneio.

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Segundo dados prévios, a Globo registrou 32 pontos de audiência no Painel Nacional de Televisão (PNT), com 51% de participação entre os televisores ligados durante a bola rolando, entre 17h e 19h04. Em São Paulo, a partida marcou 30 pontos, enquanto no Rio de Janeiro alcançou 36 pontos, garantindo à emissora sua maior audiência em um domingo na faixa horária dos últimos sete anos.

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Mesmo distante da liderança, o SBT comemorou resultados expressivos. A transmissão de Brasil x Noruega registrou média de 12,75 pontos na Grande São Paulo, com pico de 14 pontos, tornando-se o segundo melhor desempenho da emissora na Copa do Mundo de 2026 considerando uma casa decimal.

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O canal também destacou que alcançou feitos inéditos ao longo da cobertura do último compromisso da Seleção Brasileira. Pela primeira vez, toda a programação especial relacionada ao Mundial terminou na vice-liderança de audiência.

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O programa Torcida SBT, comandado por Tiago Leifert, marcou 5,71 pontos de média e registrou audiência 32% superior à da Record na mesma faixa. Na sequência, o Vem Pro Jogo, apresentado por Galvão Bueno, também garantiu a segunda colocação, com média de 6,99 pontos e pico de 8,02, abrindo vantagem de 69% sobre a emissora concorrente.

Tiago Leifert e Galvão Bueno integram transmissão da Copa do Mundo no SBT. (Foto: Reprodução)

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Durante a transmissão da partida, o SBT ampliou ainda mais a diferença para os demais concorrentes. A Record, que exibiu filmes no horário, registrou apenas 1,17 ponto de média na Grande São Paulo, enquanto a Band ficou ainda mais distante. Segundo a emissora, a audiência foi 900% superior à da Record e 3.346% maior que a da Band durante o confronto.

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No Rio de Janeiro, os resultados também foram positivos para o SBT. O Vem Pro Jogo alcançou 4,27 pontos de média, superando a Record em 20%. Já Brasil e Noruega marcou 8,01 pontos, abrindo vantagem de 901% sobre a terceira colocada, que registrou apenas 0,80 ponto.

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Além da disputa na TV aberta, a partida também foi exibida pela CazéTV, que novamente integrou a cobertura multiplataforma da Copa do Mundo de 2026 com pico de 18,5 milhões de aparelhos simultâneos conectados ás 18h50 (de Brasília), pouco tempo depois do primeiro gol da Noruega, ás 18h40.

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