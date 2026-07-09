França e Marrocos se reencontram na Copa em duelo moldado por uma mesma origem Equipes se enfrentam nesta quinta-feira pelas quartas de final do Mundial

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A semifinal da Copa do Mundo de 2022 ainda está viva na memória de França e Marrocos. Quatro anos depois, os caminhos voltam a se cruzar, agora pelas quartas de final do Mundial de 2026, em um confronto que ganhou novas camadas desde aquela vitória francesa no Catar. Os Bleus chegam embalados por cinco vitórias em cinco jogos, donos de um dos ataques mais produtivos da competição. Do outro lado, os Leões do Atlas deixaram de ser a surpresa do futebol africano para se consolidarem como uma seleção madura, organizada e convencida de que pode disputar o título.

O duelo também carrega uma dimensão humana rara em Copas do Mundo. Entre os dois elencos, 29 jogadores nasceram em território francês. No lado marroquino, seis atletas poderiam defender a seleção adversária, resultado de um projeto que há anos transformou a diáspora em política esportiva. O encontro desta quinta-feira, portanto, reúne duas equipes que compartilham muito mais do que uma lembrança recente de Mundial.

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O primeiro grande teste da França

A caminhada da França até as quartas apresentou desafios distintos. A equipe de Didier Deschamps atropelou adversários quando encontrou espaços e mostrou maturidade para vencer partidas mais fechadas, como o 1 a 0 sobre o Paraguai, decidido em um confronto de paciência e concentração diante de uma defesa extremamente compacta.

Brasil é apenas o 22º em posse de bola na Copa; Espanha lidera ranking

Os números ajudam a explicar por que os franceses seguem entre os favoritos ao título. Em cinco partidas, marcaram 14 gols, média de 2,8 por jogo, finalizaram 88 vezes, sendo 39 chutes no alvo, e produziram 574 passes por partida, com média de 517 passes certos. A circulação da bola sustenta um dos ataques mais completos da competição, liderado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Bradley Barcola.

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O adversário desta vez apresenta características diferentes das encontradas até aqui. O Marrocos combina organização defensiva com capacidade para controlar longos períodos de posse. A equipe de Mohamed Ouahbi chega invicta às quartas após somar sete pontos na fase de grupos diante de Brasil, Escócia e Haiti, antes de vencer o Canadá por 3 a 0 nas oitavas.

Os marroquinos também mostram qualidade com a bola nos pés. A equipe acumula 3.126 passes na competição, média de 625 por partida, superior inclusive à francesa. Foram 2.771 passes completos, média de 554 acertos por jogo, além de dez gols marcados, dois por partida, com 64 finalizações e 25 chutes na direção do gol. O retrato é de uma seleção capaz de alternar momentos de controle territorial com ataques verticais, característica que tornou sua campanha uma continuação natural do crescimento iniciado no Catar.

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A ausência de Aurélien Tchouaméni, lesionado, representa o primeiro problema relevante enfrentado por Deschamps durante o torneio. Ainda assim, o treinador mantém uma base consolidada e aposta na força coletiva construída ao longo da competição.

Bouaddi atuando por Marrocos na Copa (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

A diáspora transformou o Marrocos em potência

Se o desempenho dentro de campo impressiona, a formação deste elenco talvez explique ainda melhor o salto competitivo do Marrocos.

Dos 26 convocados para a Copa do Mundo, 19 nasceram fora do país. Seis deles nasceram na própria França. O técnico Mohamed Ouahbi, por sua vez, nasceu em Schaerbeek, na Bélgica, filho de imigrantes marroquinos.

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O caso que simboliza essa estratégia é o do volante Ayyoub Bouaddi, uma das maiores promessas do futebol francês. Formado nas categorias de base da França, o jogador de apenas 18 anos foi convencido pela federação marroquina após meses de conversas com o atleta e sua família. A garantia de protagonismo imediato pesou na decisão.

Ao lado dele aparecem outros nomes nascidos em solo francês, como Neil El Aynaoui, Issa Diop, Gessime Yassine, Redouane Halhal e Samir El Mourabet.

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A política de recrutamento não começou agora. Ela faz parte de um planejamento de longo prazo que também incorporou atletas como Achraf Hakimi, nascido na Espanha, e Brahim Díaz, revelado pelo futebol espanhol antes de optar pelo Marrocos.

O projeto ganhou força após a campanha histórica até as semifinais da Copa do Mundo de 2022. Desde então, defender os Leões do Atlas deixou de representar uma alternativa e passou a ser uma escolha esportivamente competitiva para jovens com dupla nacionalidade.

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Estratégia respaldada pelas regras da Fifa

A expansão da base de talentos encontrou respaldo nas regras de elegibilidade da Fifa, que permitem representar um país por nascimento próprio, de pais ou avós, além de critérios de residência. Isso abriu espaço para que o Marrocos competisse diretamente com seleções como França, Espanha, Bélgica e Holanda na disputa por jovens jogadores. A estratégia também encontra sustentação em pesquisas acadêmicas.

Em um estudo que analisou todas as Copas do Mundo entre 1970 e 2018, o pesquisador John Bergerson identificou uma relação estatisticamente significativa entre o número de atletas nascidos no exterior e o desempenho das seleções nacionais.

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O meio-campista Ounahi comemora gol durante segunda fase da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Marrocos (Foto: Thomas COEX / AFP)

Depois de controlar fatores como população, economia, legado colonial e tradição esportiva, o trabalho concluiu que cada jogador adicional nascido fora do país esteve associado, em média, ao acréscimo de 0,154 partida disputada em uma Copa do Mundo. Como avançar de fase significa permanecer mais tempo na competição, o indicador sugere que ampliar o universo de recrutamento tende a favorecer campanhas mais longas.

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O estudo também aponta que a migração amplia o acesso a jogadores formados em centros de excelência e aumenta a diversidade técnica disponível para as seleções. A pesquisa ressalta que esse fator, isoladamente, não garante títulos — a Argentina, campeã em 2022, conquistou o Mundial apenas com atletas nascidos em seu território —, embora possa representar uma vantagem competitiva relevante quando combinado a investimento, estrutura e desenvolvimento interno.

O Marrocos procurou unir essas duas frentes. Enquanto fortalecia projetos nacionais, como a Academia Mohammed VI, a federação manteve um monitoramento permanente de descendentes espalhados pelos principais centros de formação da Europa. O resultado é uma equipe que chega às quartas de final com identidade própria, elenco multicultural e confiança suficiente para acreditar que pode escrever um novo capítulo na história do futebol africano justamente diante da seleção que interrompeu seu sonho quatro anos atrás.