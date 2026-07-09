França x Marrocos pode significar queda do Brasil no ranking da Fifa; entenda
Jogo definirá o primeiro semifinalista do torneio
França e Marrocos medem forças, nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), em uma partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo, no entanto, pode afetar o Brasil no ranking mundial da Fifa.
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Separados no ranking por números muito próximos, Marrocos precisa vencer ou avançar para superar o Brasil. Hoje, a Canarinho fica na 5° colocação da tabela, com 1804,92 pontos, enquanto os Leões de Atlas vem logo atrás, com 1803.99.
Veja o top10 do ranking da Fifa:
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Veja quem se classificou para as quartas de final do torneio:
Classificados
- Noruega
- Argentina
- França
- Espanha
- Bélgica
- Inglaterra
- Marrocos
- Suíça
Eliminados
- Brasil
- Portugal
- Estados Unidos
- Canadá
- México
- Paraguai
- Egito
- Colômbia
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Veja também quais são os jogos das quartas de final da Copa do Mundo, no horário de Brasília:
- França x Marrocos — 09/07 (quinta-feira), em Boston, às 17h.
- Espanha x Bélgica — 10/07 (sexta-feira), em Los Angeles, às 16h.
- Noruega x Inglaterra — 11/07 (sábado), em Miami, às 18h.
- Argentina x Suíça — 11/07 (sábado), em Kansas City, às 22h.
Desfalque francês
A seleção da França terá um desfalque importante para a partida contra Marrocos pelas quartas de final da Copa do mundo. Embora tenha apresentado evolução após se lesionar antes da partida contra Paraguai, O volante Aurélien Tchouaméni não deve ser escalado como titular na partida desta quinta-feira (8), no Estádio de Boston, e é muito improvável que chegue a entrar em campo, segundo o jornal francês L'equipe. A expectativa, no entanto, é que o astro do Real Madrid esteja à disposição do técnico Didier Deschamps no banco de reservas.
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