Dani Olmo minimiza falta de gols de Yamal e mira título da Copa: 'Somos capazes' Camisa 10 da Espanha define o companheiro de Barcelona como peça fundamental para a seleção no Mundial

A Espanha retornou às quartas de final da Copa do Mundo após três edições fora do top oito da competição e enfrenta a Bélgica nesta sexta-feira (10), em Los Angeles, nos EUA. O sucesso da seleção não passa diretamente por números decisivos do atacante e craque do time, Lamine Yamal, que marcou apenas um gol até aqui. A "ausência" de números mais largos, porém, não é vista como um problema para o meia Dani Olmo, outra referência técnica ofensiva do elenco, que vê o jovem de 18 anos como peça fundamental.

- Mesmo que Lamine não marque gols, ele nos contribui muito com seus dribles e simplesmente com sua presença. Quando o time adversário recebe a bola, ele faz dois ou três passes para frente, o que cria espaço em outras partes do campo. Temos certeza de que ele continuará ajudando - disse o jogador do Barcelona em entrevista coletiva.

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A declaração de Olmo reforça o papel que Yamal tem na equipe para além da capacidade de decidir os jogos com participações diretas em gols. O camisa 19 é visto como um atleta que motiva os companheiros pela dedicação na preparação e durante o Mundial, além da capacidade de interferir positivamente nas ações sem a bola.

- Vejo ele jogando bem, com mais confiança. Ele está muito ansioso por continuar a jogar e a provar o seu valor. A ligação que tenho com ele é evidente em campo, com e sem bola. É um jogador que nos tem dado muito e continuará fazendo isso; vai melhorar e tenho a certeza de que nos dará ainda mais no próximo jogo - completou.

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Dani Olmo segue o mesmo caminho para analisar a atuação do meia Pedri até aqui. Companheiros no Barcelona, a dupla divide a titularidade também na seleção, e o camisa 20 tem sido um diferencial para a construção de jogo da equipe de Luis de la Fuente, que influencia o elenco dentro dos treinamentos.

- Pedri é um espetáculo de se ver, de treinar e de jogar. Toda vez que o vejo, ele é espetacular. Com ou sem a bola, tê-lo em campo, saber que Pedri está jogando, dá um impulso extra. Ele é um jogador que precisamos ter e que você precisa em campo. Ele é indispensável para nós - afirmou.

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Olmo vê a Espanha com chance de título, mas é cauteloso

O meia do Barcelona não esconde que vê a Espanha com capacidade de ir além do duelo contra a Bélgica e chegar a uma semifinal de Copa. Olmo ainda afirmou na entrevista que o elenco precisa se afastar das análises de outras seleções, que também atuam em alto nível e tornam a concorrência pelo título mais incerta, sem um grande favorito.

- Não nos importamos com o que as outras equipes fazem, sabemos do que somos capazes, o que melhoramos nesta Copa do Mundo e tudo o que podemos fazer para melhorar. Estamos trabalhando, temos que continuar aprimorando e melhorando as coisas, e faremos isso na próxima partida, e isso nos levará às semifinais - disse Olmo, que tem se mostrado confortável com a responsabilidade de ser titular.

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Me sinto muito bem na equipe, ansioso para continuar jogando, para continuar ajudando nas partidas, no jogo, com gols ou assistências, o que for - disse o meio-campista.

Dani Olmo durante entrevista pela seleção da Espanha. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

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