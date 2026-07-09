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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (09/07)

França e Marrocos abrem as quartas de final do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 09:00
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Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Copa do Mundo retorna nesta quinta-feira (9) após um dia de intervalo e abre a disputa das quartas de final com um confronto que promete fortes emoções. França e Marrocos se enfrentam pela primeira vaga nas semifinais do Mundial em um duelo que reedita a semifinal da Copa do Mundo de 2022, vencida pelos franceses.

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    Invictas na competição, as duas seleções chegam embaladas por campanhas consistentes. A França busca manter os 100% de aproveitamento e confirmar o favoritismo, enquanto o Marrocos tenta escrever mais um capítulo histórico e conquistar a revanche sobre os Bleus para alcançar sua segunda semifinal consecutiva em Copas do Mundo.

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    • Confira o jogo desta quinta-feira (9), com horário e onde assistir ao vivo:

    17h – França x Marrocos – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

    Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França
    Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França (Foto: Foto: Charly Triballeau / AFP

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    ➡️ Clique para assistir no Sportv

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