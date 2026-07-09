Ex-jogador coloca Haaland acima de Ronaldo e projeta jogo contra a Inglaterra na Copa
Dan Eggen elogia atacante e acredita em classificação norueguesa às semifinais
O ex-zagueiro norueguês Dan Eggen afirmou, em entrevista para o jornal As, da Espanha, que Erling Haaland, principal nome da seleção da Noruega, está em um nível "acima" até de Ronaldo Fenômeno e se baseou nos números dos atacantes para fazer a declaração, mas que a Noruega não depende exclusivamente do centroavante.
— Com certeza (está no nível de Ronaldo). E até acima. Além dos gostos e opiniões, estão os números, que falam por si. Sua continuidade na produção de gols é quase incomparável. Ele é nosso farol e confiamos que ele seguirá assim. No entanto, temos outros jogadores impressionantes. A Noruega não se resume a Haaland, embora ele seja o líder e a principal referência — disse Eggen ao As.
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Os números de Erling Haaland pela seleção da Noruega impressionam. O atacante soma 62 gols em 54 partidas, com média superior a um gol por jogo. Em sua primeira Copa do Mundo, o camisa 9 já marcou sete vezes e divide a vice-artilharia do torneio com Mbappé, ambos atrás apenas de Messi, que lidera com oito tentos. A marca também iguala Haaland a Ronaldo Fenômeno em gols por seleções: o brasileiro encerrou a carreira com 62 pela Amarelinha, sendo 15 em Copas do Mundo, recorde histórico de um jogador da Seleção Brasileira no torneio e na própria competição, até ser superado por Klose e, posteriormente, por Messi e Mbappé.
Dan Eggen esteve presente na seleção da Noruega quando venceu o Brasil pela primeira vez em Copas, na edição de 1998. Agora, ele a atual geração repetir o feito ao eliminar a equipe brasileira nas oitavas de final deste Mundial. Apesar da semelhança no resultado, o ex-zagueiro acredita que existem diferenças importantes entre as duas equipes norueguesas, especialmente no nível técnico e na forma de jogar.
— Sem dúvida (é uma geração melhor que a nossa). Baseamos nossos sucessos na organização defensiva e na disciplina. Mas agora temos um arsenal ofensivo imponente. Defender não é mais a prioridade. Agora vamos atacar e vencer desde o início — afirmou Dan Eggen.
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Após eliminar o Brasil, a Noruega agora encara a Inglaterra no próximo sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Eggen diz que, neste momento, a Noruega pode derrubar qualquer rival, mas pondera que a inexperiência da nova geração pode jogar contra os noruegueses.
— Nossa sensação agora é que nenhum adversário é invencível, mas o maior problema pode ser nossa falta de experiência. Podemos, sem dúvida, vencer os ingleses se soubermos administrar bem os momentos decisivos, porque é aí que eles podem ter a vantagem devido à sua maior experiência. Não acho que eles sejam superiores a nós em termos de qualidade. Precisamos estar totalmente concentrados e mentalmente preparados. Podemos vencer e não queremos que esse ímpeto se perca.
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