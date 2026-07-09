Supercomputador simula Copa e crava campeão antes das quartas
Computador cravou a França como a maior favorita
O Super Computador, da Opta, realizou a simulação da Copa do Mundo 25 mil vezes. O sistema detectou que a seleção com mais probabilidades de ganhar o Mundial é a França. De acordo com a ferramenta, em todos os testes, o país ficou com mais de 27% dos troféus, além de chegar na final em 44% das vezes.
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A França, que lidera a estatística, é seguida por Espanha e Argentina. Confira os números de porcentagem de semifinais, finais e títulos.
- França
- Semifinal: 73,9%
- Final: 44,3%
- Campeã: 27,3%
- Espanha
- Semifinal: 69,7%
- Final: 36,4%
- Campeã: 21,3%
- Argentina
- Semifinal: 69,1%
- Final: 36,4%
- Campeã: 17,3%
- Inglaterra
- Semifinal: 62,4%
- Final: 35,0%
- Campeã: 16,5%
- Noruega
- Semifinal: 37,6%
- Final: 17,1%
- Campeã: 6,6%
- Suíça
- Semifinal: 30,9%
- Final: 11,5%
- Campeã: 3,8%
- Marrocos
- Semifinal: 26,1%
- Final: 9,6%
- Campeã: 3,7%
- Bélgica
- Semifinal: 30,3%
- Final: 9,8%
- Campeã: 3,6%
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Veja quem se classificou para nas oitavas de final do torneio:
Classificados
- Noruega
- Argentina
- França
- Espanha
- Bélgica
- Inglaterra
- Marrocos
- Suíça
Eliminados
- Brasil
- Portugal
- Estados Unidos
- Canadá
- México
- Paraguai
- Egito
- Colômbia
Veja também quais são os jogos das quartas de final da Copa do Mundo, no horário de Brasília:
- França x Marrocos — 09/07 (quinta-feira), em Boston, às 17h.
- Espanha x Bélgica — 10/07 (sexta-feira), em Los Angeles, às 16h.
- Noruega x Inglaterra — 11/07 (sábado), em Miami, às 18h.
- Argentina x Suíça — 11/07 (sábado), em Kansas City, às 22h.
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