Supercomputador simula Copa e crava campeão antes das quartas Computador cravou a França como a maior favorita

O Super Computador, da Opta, realizou a simulação da Copa do Mundo 25 mil vezes. O sistema detectou que a seleção com mais probabilidades de ganhar o Mundial é a França. De acordo com a ferramenta, em todos os testes, o país ficou com mais de 27% dos troféus, além de chegar na final em 44% das vezes.

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A França, que lidera a estatística, é seguida por Espanha e Argentina. Confira os números de porcentagem de semifinais, finais e títulos.

1 . França Semifinal: 73,9% 2 . Final: 44,3% 3 . Campeã: 27,3% 4 . Espanha Semifinal: 69,7% 5 . Final: 36,4% 6 . Campeã: 21,3% 7 . Argentina Semifinal: 69,1% 8 . Final: 36,4% 9 . Campeã: 17,3% 10 . Inglaterra Semifinal: 62,4% 11 . Final: 35,0% 12 . Campeã: 16,5% 13 . Noruega Semifinal: 37,6% 14 . Final: 17,1% 15 . Campeã: 6,6% 16 . Suíça Semifinal: 30,9% 17 . Final: 11,5% 18 . Campeã: 3,8% 19 . Marrocos Semifinal: 26,1% 20 . Final: 9,6% 21 . Campeã: 3,7% 22 . Bélgica Semifinal: 30,3% 23 . Final: 9,8% 24 . Campeã: 3,6%

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Chaveamento da Copa do Mundo depois das oitavas

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Veja quem se classificou para nas oitavas de final do torneio:

Classificados

Noruega

Argentina

França

Espanha

Bélgica

Inglaterra

Marrocos

Suíça

Eliminados

1 . Brasil 2 . Portugal 3 . Estados Unidos 4 . Canadá 5 . México 6 . Paraguai 7 . Egito 8 . Colômbia

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