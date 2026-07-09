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Supercomputador simula Copa e crava campeão antes das quartas

Computador cravou a França como a maior favorita

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
09/07/2026 07:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Troféu dourado da Copa do Mundo da FIFA
Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

O Super Computador, da Opta, realizou a simulação da Copa do Mundo 25 mil vezes. O sistema detectou que a seleção com mais probabilidades de ganhar o Mundial é a França. De acordo com a ferramenta, em todos os testes, o país ficou com mais de 27% dos troféus, além de chegar na final em 44% das vezes.

  • Esta imagem mostra o troféu da Copa do Mundo durante uma coletiva de imprensa do presidente da FIFA, Gianni Infantino (fora do enquadramento), na véspera da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México

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    A França, que lidera a estatística, é seguida por Espanha e Argentina. Confira os números de porcentagem de semifinais, finais e títulos.

      1.
    1. França
      • Semifinal: 73,9%
      2. 2.
    2. Final: 44,3%
      3. 3.
    3. Campeã: 27,3%
      4. 4.
    4. Espanha
      • Semifinal: 69,7%
      5. 5.
    5. Final: 36,4%
      6. 6.
    6. Campeã: 21,3%
      7. 7.
    7. Argentina
      • Semifinal: 69,1%
      8. 8.
    8. Final: 36,4%
      9. 9.
    9. Campeã: 17,3%
      10. 10.
    10. Inglaterra
      • Semifinal: 62,4%
      11. 11.
    11. Final: 35,0%
      12. 12.
    12. Campeã: 16,5%
      13. 13.
    13. Noruega
      • Semifinal: 37,6%
      14. 14.
    14. Final: 17,1%
      15. 15.
    15. Campeã: 6,6%
      16. 16.
    16. Suíça
      • Semifinal: 30,9%
      17. 17.
    17. Final: 11,5%
      18. 18.
    18. Campeã: 3,8%
      19. 19.
    19. Marrocos
      • Semifinal: 26,1%
      20. 20.
    20. Final: 9,6%
      21. 21.
    21. Campeã: 3,7%
      22. 22.
    22. Bélgica
      • Semifinal: 30,3%
      23. 23.
    23. Final: 9,8%
      24. 24.
    24. Campeã: 3,6%

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    Veja quem se classificou para nas oitavas de final do torneio:

    Classificados

    • Noruega
    • Argentina
    • França
    • Espanha
    • Bélgica
    • Inglaterra
    • Marrocos
    • Suíça

    Eliminados

      1.
    1. Brasil
      2. 2.
    2. Portugal
      3. 3.
    3. Estados Unidos
      4. 4.
    4. Canadá
      5. 5.
    5. México
      6. 6.
    6. Paraguai
      7. 7.
    7. Egito
      8. 8.
    8. Colômbia

    Veja também quais são os jogos das quartas de final da Copa do Mundo, no horário de Brasília:

    • França x Marrocos — 09/07 (quinta-feira), em Boston, às 17h.
    • Espanha x Bélgica — 10/07 (sexta-feira), em Los Angeles, às 16h.
    • Noruega x Inglaterra — 11/07 (sábado), em Miami, às 18h.
    • Argentina x Suíça — 11/07 (sábado), em Kansas City, às 22h.
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