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Bouaddi, joia de Marrocos, quase jogou Copa pela França

Jogador nasceu na França, mas escolheu defender Marrocos na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 08:10
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Bouaddi em campo pela seleção de Marrocos
Bouaddi atuando por Marrocos na Copa (Imagem: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

O duelo entre França e Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, contará com uma história curiosa de um dos jogadores que estarão em campo. O volante Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 anos, nasceu na França e foi um dos destaques das categorias de base dos franceses, mas o prodígio do Lille optou por defender a seleção marroquina apenas um mês antes do Mundial. Agora, Bouaddi enfrentará seu país natal em busca de uma vaga na semifinal.

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    Bouaddi em campo por Marrocos na Copa (Imagem: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

    Bouaddi nasceu em Senlis, na região de Paris, e cresceu como uma das maiores promessas formadas pelo futebol da França. O meio-campista passou por todas as etapas nas seleções de base (do sub-16 ao sub-21) e chegou a ser o capitão em algumas das categorias.

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    O jogador tinha chances de ser convocado por Didier Deschamps para a seleção francesa, mas acabou ficando de fora na convocação de março. Durante a Data Fifa, esteve com a seleção Sub-21 pelas Eliminatórias da Eurocopa na categoria. No entanto, em maio de 2026, às vésperas da Copa, ele decidiu seguir as raízes de seus pais, imigrantes marroquinos, se naturalizou e foi convocado de forma oficial 11 dias depois.

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    • A velocidade com que Bouaddi ascendeu até o profissional é impressionante considerando sua idade. O volante estreou profissionalmente pelo Lille com apenas 16 anos e três dias, e se tornou o jogador mais jovem a atuar em uma competição de clubes da Uefa. No dia do seu 17º aniversário, ele chocou a Europa ao fazer uma grande atuação na vitória do Lille sobre o Real Madrid, de Carlo Ancelotti, pela Champions League.

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    O desempenho do jogador na Copa até aqui, principalmente no empate contra o Brasil, o colocou no radar de gigantes como Arsenal, Manchester City e Real Madrid, que podem desembolsar até 100 milhões de libras para contratar o atleta.

    O ex-jogador Jérôme Rothen não poupou críticas a Didier Deschamps por perder a joia na seleção francesa: "Quando você vê a atuação de Bouaddi, vê que ele já é um jogador melhor que Tchouaméni. Claro que Bouaddi tinha lugar nesse grupo da seleção francesa".

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    Por outro lado, a comissão técnica francesa tenta minimizar o impacto de perder o volante. Em coletiva de imprensa na Filadélfia, o auxiliar técnico Guy Stéphan afirmou: "Ele fez uma escolha, e nós a respeitamos. Sei que estou me repetindo, mas ele é um jogador muito bom. (...) Acontece que temos um bom elenco nessa posição. Quando você tem Tchouaméni, Rabiot, Koné, Kanté e Zaïre-Emery, se eu perguntasse quem tirar do time, não teríamos a mesma resposta".

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    Ayyoub Bouaddi aquecendo antes da segunda rodada da Copa do Mundo contra a Escócia
    Ayyoub Bouaddi aquecendo antes da segunda rodada da Copa do Mundo contra a Escócia (Foto: FRANCK FIFE / AFP).

    O técnico marroquino, Mohamed Ouahbi, que foi peça-chave para convencer o jovem, destacou a maturidade de Bouaddi em entrevista recente: "Tive vários encontros para convencer ele a escolher Marrocos. Apesar de ter apenas 18 anos, já tem muita experiência".

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    Nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), de Bouaddi terá o maior desafio da carreira diante do forte ataque francês. O confronto poderá conceder ao Marrocos a vaga nas semifinais da Copa, desempenho que igualaria a campanha histórica de 2022, quando o país africano terminou a competição na quarta colocação.

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