Tem jogo da Copa do Mundo hoje? Veja data, horário e os jogos das quartas de final Com o fim das oitavas de final somente oito seleções seguem na luta pelo título mundial

Pela primeira vez desde o início da Copa do Mundo de 2026, o calendário do torneio ficará sem partidas nesta quarta-feira (8). Após o encerramento das oitavas de final na terça-feira (7), a Fifa reservou um dia de intervalo antes do início das quartas de final, fase que reunirá as oito seleções restantes na disputa por uma vaga nas semifinais do Mundial.

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A pausa acontece depois de uma rodada de oitavas marcada por confrontos equilibrados e eliminações de peso. A Seleção Brasileira deu adeus ao sonho do hexacampeonato ao ser derrotada por 2 a 1 pela Noruega, enquanto o Paraguai foi superado pela França por 1 a 0. Nesta terça-feira, a Colômbia também deixou a competição ao ser eliminada pela Suíça nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar.

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A Argentina foi a única representante da América do Sul a garantir vaga nas quartas de final. A classificação veio em uma partida emocionante contra o Egito. Os argentinos chegaram a estar perdendo por 2 a 0, mas reagiram e venceram por 3 a 2, assegurando presença entre os oito melhores da competição.

Com o fim das oitavas, ficaram definidos os confrontos das quartas de final. A abertura da fase será na quinta-feira (9), quando França e Marrocos disputam a primeira vaga nas semifinais. Na sexta-feira (10), Espanha e Bélgica fazem um dos duelos mais aguardados do mata-mata. Já no sábado (11), serão realizados os dois últimos jogos da fase: Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça.

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Jogos das quartas de final da Copa do Mundo de 2026

Quinta-feira (9): França x Marrocos às 17h (de Brasília)

França x Marrocos às 17h (de Brasília) Sexta-feira (10): Espanha x Bélgica às 16h (de Brasília)

Espanha x Bélgica às 16h (de Brasília) Sábado (11): Noruega x Inglaterra às 18h (de Brasília)

Noruega x Inglaterra às 18h (de Brasília) Sábado (11): Argentina x Suíça às 22h (de Brasília)

As quartas de final definirão os quatro semifinalistas da Copa do Mundo de 2026. França, Espanha, Inglaterra e Argentina seguem como campeãs mundiais em busca de mais um título, enquanto Bélgica, Marrocos, Noruega e Suíça tentam manter vivo o sonho de conquistar o maior torneio de futebol mundial.

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Chaveamento das quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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