Tem jogo da Copa do Mundo hoje? Veja data, horário e os jogos das quartas de final
Com o fim das oitavas de final somente oito seleções seguem na luta pelo título mundial
Pela primeira vez desde o início da Copa do Mundo de 2026, o calendário do torneio ficará sem partidas nesta quarta-feira (8). Após o encerramento das oitavas de final na terça-feira (7), a Fifa reservou um dia de intervalo antes do início das quartas de final, fase que reunirá as oito seleções restantes na disputa por uma vaga nas semifinais do Mundial.
Messi no topo: veja a artilharia da Copa do Mundo ao fim das oitavas
Suíça x Colômbia: veja os melhores momentos do duelo de oitavas de final da Copa do Mundo
Copa do Mundo: veja os confrontos das quartas e o chaveamento até a final
🧮 Simule todos os resultados da Copa!
A pausa acontece depois de uma rodada de oitavas marcada por confrontos equilibrados e eliminações de peso. A Seleção Brasileira deu adeus ao sonho do hexacampeonato ao ser derrotada por 2 a 1 pela Noruega, enquanto o Paraguai foi superado pela França por 1 a 0. Nesta terça-feira, a Colômbia também deixou a competição ao ser eliminada pela Suíça nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar.
A Argentina foi a única representante da América do Sul a garantir vaga nas quartas de final. A classificação veio em uma partida emocionante contra o Egito. Os argentinos chegaram a estar perdendo por 2 a 0, mas reagiram e venceram por 3 a 2, assegurando presença entre os oito melhores da competição.
Com o fim das oitavas, ficaram definidos os confrontos das quartas de final. A abertura da fase será na quinta-feira (9), quando França e Marrocos disputam a primeira vaga nas semifinais. Na sexta-feira (10), Espanha e Bélgica fazem um dos duelos mais aguardados do mata-mata. Já no sábado (11), serão realizados os dois últimos jogos da fase: Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça.
Com apenas um jogador, Seleção chega ao Brasil, prezando 'continuidade' após eliminação na Copa
Os últimos 34 minutos de Neymar pela Seleção Brasileira: o que os números revelam?
Jogadores da Seleção Brasileira se manifestam após eliminação; veja
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Jogos das quartas de final da Copa do Mundo de 2026
- Quinta-feira (9): França x Marrocos às 17h (de Brasília)
- Sexta-feira (10): Espanha x Bélgica às 16h (de Brasília)
- Sábado (11): Noruega x Inglaterra às 18h (de Brasília)
- Sábado (11): Argentina x Suíça às 22h (de Brasília)
As quartas de final definirão os quatro semifinalistas da Copa do Mundo de 2026. França, Espanha, Inglaterra e Argentina seguem como campeãs mundiais em busca de mais um título, enquanto Bélgica, Marrocos, Noruega e Suíça tentam manter vivo o sonho de conquistar o maior torneio de futebol mundial.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportivaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Shakira manda recado após eliminação da Colômbia na Copa do MundoHá 5 horas
Copa do Mundo 2026
Egito denuncia arbitragem à Fifa após eliminação para a Argentina na Copa do MundoHá 7 horas
Copa do Mundo 2026
Milhares de alunos faltam às aulas após vitória da Inglaterra na CopaHá 8 horas
Copa do Mundo 2026
CazéTV exibe Argentina x Suíça com exclusividade; veja divisão com a GloboHá 8 horas
Copa do Mundo 2026
Web reage a adversário da Argentina nas quartas da Copa do Mundo: 'Impossível'Há 8 horas
Mais LANCE!