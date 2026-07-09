Elencos bilionários e duelos equilibrados marcam a chegada das quartas de final da Copa Dados mostram os valores de mercado das oito seleções que seguem vivas na disputa pelo título mundial

A fase de quartas de final da Copa do Mundo de 2026 tem início nesta quinta-feira (9). Com França, Marrocos, Argentina, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra e Suíça ainda duelando pelo título mundial, esta etapa da competição é marcada por duelos equilibrados e pela presença de seleções que marcam os maiores valores de mercado do mundo.

O ranking das seleções mais valiosas das quartas

Segundo dados do Transfermarkt, das oito seleções que estão disputando as quartas de final, apenas a Suíça e Marrocos não estão no ranking das dez mais valiosas a nível mundial. Por outro lado, a França, do craque Mbappé, é a equipe com maior valor de mercado atual, avaliada em € 1,52 bilhão.

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Logo atrás dos franceses, a Inglaterra aparece como o segundo time mais valioso desta fase e também do mundo, estimado em € 1,36 bilhão. Na sequência, a equipe da Espanha, terceira seleção mais valiosa do planeta e das quartas, está estimada em € 1,22 bilhão.

A lista do topo é completada pela Argentina, quarta seleção mais valiosa desta fase e sétima a nível mundial, com € 807,50 milhões. Ela é seguida pela Noruega, nona no ranking global e quinta nas quartas, avaliada em € 589,90 milhões. Logo após vem a Bélgica, décima do mundo e sexta na fase, cotada em € 547,50 milhões.

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Para fechar o grupo, Marrocos aparece como a 14ª seleção mais valiosa do mundo e a sétima deste cruzamento, com € 447,70 milhões. Por último, a seleção menos valiosa entre as classificadas é a Suíça, 21ª a nível mundial e oitava na fase, valendo € 332,50 milhões.

Veja lista dos mais valiosos das quartas de final

1 . França = € 1,52 bilhão (R$ 8,94 bilhões); 2 . Inglaterra = € 1,36 bilhão (R$ 8 bilhões); 3 . Espanha = € 1,22 bilhão (R$ 7,17 bilhões); 4 . Argentina = € 807,50 milhões (R$ 4,74 bilhões) 5 . Noruega = € 589,90 milhões (R$ 3,47 bilhões); 6 . Bélgica = € 547,50 milhões (R$ 3,22 bilhões); 7 . Marrocos = € 447,70 milhões (R$ 2,63 bilhões); 8 . Suíça = € 332,50 milhões (R$ 1,95 bilhão).

As cifras dos confrontos do mata-mata

Entre os quatro duelos das quartas de final, França x Marrocos, Espanha x Bélgica, Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça, o confronto mais valioso em termos financeiros é entre franceses e marroquinos. Juntas, as duas equipes colocam em campo um valor total de € 1,97 bilhão.

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1 . França x Marrocos = € 1,97 bilhão (R$ 11,58 bilhões); 2 . Noruega x Inglaterra = € 1,95 bilhão (R$ 11,46 bilhões); 3 . Espanha x Bélgica = € 1,77 bilhão (R$ 10,41 bilhões); 4 . Argentina x Suíça = € 1,14 bilhão (R$ 6,70 bilhões).

Jogadores da França comemoram gol de Barcola na Copa do Mundo (Foto: Angela WEISS / AFP)

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