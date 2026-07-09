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Elencos bilionários e duelos equilibrados marcam a chegada das quartas de final da Copa

Dados mostram os valores de mercado das oito seleções que seguem vivas na disputa pelo título mundial

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
09/07/2026 06:45
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Estádio de Toronto marcando o primeiro jogo da história do torneio sediado em solo canadense.
Estádio de Toronto marcando o primeiro jogo da história do torneio sediado em solo canadense - (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

A fase de quartas de final da Copa do Mundo de 2026 tem início nesta quinta-feira (9). Com França, Marrocos, Argentina, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra e Suíça ainda duelando pelo título mundial, esta etapa da competição é marcada por duelos equilibrados e pela presença de seleções que marcam os maiores valores de mercado do mundo.

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    • O ranking das seleções mais valiosas das quartas

    Segundo dados do Transfermarkt, das oito seleções que estão disputando as quartas de final, apenas a Suíça e Marrocos não estão no ranking das dez mais valiosas a nível mundial. Por outro lado, a França, do craque Mbappé, é a equipe com maior valor de mercado atual, avaliada em € 1,52 bilhão.

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    Logo atrás dos franceses, a Inglaterra aparece como o segundo time mais valioso desta fase e também do mundo, estimado em € 1,36 bilhão. Na sequência, a equipe da Espanha, terceira seleção mais valiosa do planeta e das quartas, está estimada em € 1,22 bilhão.

    A lista do topo é completada pela Argentina, quarta seleção mais valiosa desta fase e sétima a nível mundial, com € 807,50 milhões. Ela é seguida pela Noruega, nona no ranking global e quinta nas quartas, avaliada em € 589,90 milhões. Logo após vem a Bélgica, décima do mundo e sexta na fase, cotada em € 547,50 milhões.

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    • Para fechar o grupo, Marrocos aparece como a 14ª seleção mais valiosa do mundo e a sétima deste cruzamento, com € 447,70 milhões. Por último, a seleção menos valiosa entre as classificadas é a Suíça, 21ª a nível mundial e oitava na fase, valendo € 332,50 milhões.

    Veja lista dos mais valiosos das quartas de final

      1.
    1. França = € 1,52 bilhão (R$ 8,94 bilhões);
      2. 2.
    2. Inglaterra = € 1,36 bilhão (R$ 8 bilhões);
      3. 3.
    3. Espanha = € 1,22 bilhão (R$ 7,17 bilhões);
      4. 4.
    4. Argentina = € 807,50 milhões (R$ 4,74 bilhões)
      5. 5.
    5. Noruega = € 589,90 milhões (R$ 3,47 bilhões);
      6. 6.
    6. Bélgica = € 547,50 milhões (R$ 3,22 bilhões);
      7. 7.
    7. Marrocos = € 447,70 milhões (R$ 2,63 bilhões);
      8. 8.
    8. Suíça = € 332,50 milhões (R$ 1,95 bilhão).

    As cifras dos confrontos do mata-mata

    Entre os quatro duelos das quartas de final, França x Marrocos, Espanha x Bélgica, Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça, o confronto mais valioso em termos financeiros é entre franceses e marroquinos. Juntas, as duas equipes colocam em campo um valor total de € 1,97 bilhão.

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      1.
    1. França x Marrocos = € 1,97 bilhão (R$ 11,58 bilhões);
      2. 2.
    2. Noruega x Inglaterra = € 1,95 bilhão (R$ 11,46 bilhões);
      3. 3.
    3. Espanha x Bélgica = € 1,77 bilhão (R$ 10,41 bilhões);
      4. 4.
    4. Argentina x Suíça = € 1,14 bilhão (R$ 6,70 bilhões).
    Jogadores da França comemoram gol de Barcola na Copa do Mundo (Foto: Angela WEISS / AFP).
    Jogadores da França comemoram gol de Barcola na Copa do Mundo (Foto: Angela WEISS / AFP)

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