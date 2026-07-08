Astro da França não deve jogar contra Marrocos por lesão; entenda Jogador deve ficar no banco, mas não deve atuar na partida

A seleção da França terá um desfalque importante para a partida contra Marrocos pelas quartas de final da Copa do mundo. Embora tenha apresentado evolução após se lesionar antes da partida contra Paraguai, O volante Aurélien Tchouaméni não deve ser escalado como titular na partida desta quinta-feira (8), no Estádio de Boston, e é muito improvável que chegue a entrar em campo, segundo o jornal francês L'equipe. A expectativa, no entanto, é que o astro do Real Madrid esteja à disposição do técnico Didier Deschamps no banco de reservas.

Na véspera do confronto, durante o treinamento pela equipe no encerramento da preparação, o jogador treinou com bola pela primeira vez junto do grupo desde que se lesionou. Em coletiva de imprensa, Deschamps adotou um tom otimista, mas cauteloso, afirmando que o meio-campista está "se sentindo melhor". Apesar desse progresso, a comissão técnica prefere não arriscar a titularidade imediata para evitar o agravamento da condição do atleta.

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Tchouaméni em treinamento pela França (Imagem: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Tchouaméni se lesionou antes da partida contra o Paraguai na Copa

O problema físico de Tchouaméni surgiu no momento mais crítico da fase eliminatória. O jogador sentiu um desconforto muscular na coxa (especificamente na região do adutor) durante o treinamento de sexta-feira, na Filadélfia, exatamente na véspera do confronto das oitavas de final contra o Paraguai.

A lesão forçou o vice-capitão a ser cortado da vitória por 1 a 0 sobre os paraguaios. Desde então, Tchouaméni cumpriu um cronograma rigoroso de recuperação, trabalhando separadamente do elenco com o preparador físico Cyril Moine ou realizando tratamentos específicos. Inicialmente, os médicos estimaram um período de quatro dias de afastamento, prazo que se cumpre exatamente para este duelo das quartas de final.

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Manu Koné assume a titularidade novamente

Koné atuando pela França na Copa do Mundo. (Imagem: MAURO PIMENTEL / AFP)

Com a decisão de manter Tchouaméni como opção no banco de reservas, Manu Koné será novamente o escolhido para compor o setor ao lado de Adrien Rabiot. Koné já havia substituído o titular contra o Paraguai, recebendo elogios por sua atuação segura na proteção à defesa. Entretanto, o meia da Roma já recebeu um amarelo e vai pendurado para a partida, já que dois cartões amarelos suspendem o jogador para a próxima partida.

Além da mudança no meio, a França deve apresentar uma novidade no ataque, com Désiré Doué assumindo como titular pela ponta esquerda no lugar de Barcola, segundo a imprensa francesa. A provável escalação francesa para encarar os marroquinos conta com: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola (ou Doué) e Mbappé.

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