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Sem sofrer gols, Espanha domina ranking defensivo da Copa

Goleiro espanhol bateu o recorde de mais minutos sem sofrer gol

PorThiago BragaSão Paulo (SP)
09/07/2026 07:15
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Unai Simón, da Espanha, ostenta recorde na Copa do Mundo
Unai Simón, da Espanha, não sofre gols desde a Copa de 2022 (Foto: Aric Becker / AFP)

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Há um velho princípio do futebol que atravessa gerações: ataques vencem partidas, defesas conquistam campeonatos. Passadas as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, poucos argumentos sustentam essa ideia tão bem quanto a campanha da Espanha. A equipe de Luis de la Fuente ainda não sofreu um único gol, avançou às quartas de final com nove marcados em cinco partidas e transformou sua organização defensiva na principal marca do torneio.

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    • A solidez também recolocou os espanhóis entre os protagonistas do Mundial. Depois de duas eliminações frustrantes nas oitavas de final — diante de Rússia, em 2018, e Marrocos, em 2022 —, a Roja voltou a superar um mata-mata e alimenta a lembrança da campanha campeã de 2010, quando levantou a taça sofrendo apenas dois gols em toda a competição.

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    No centro dessa transformação está Unai Simón. O goleiro ampliou para 609 minutos o recorde de maior sequência sem ser vazado em Copas do Mundo, somando partidas entre as edições de 2022 e 2026. O número supera marcas históricas e resume o equilíbrio de uma equipe que controla os jogos pela posse de bola, pela pressão coordenada e pela consistência coletiva.

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    Cinco jogos, cinco partidas sem sofrer gols, nove defesas de Unai Simón e apenas nove gols marcados. A campanha espanhola não chama atenção por placares elásticos, mas pela capacidade de controlar completamente os adversários.

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    • Contra Portugal, por exemplo, a equipe neutralizou Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e companhia sem recorrer a uma postura excessivamente defensiva. A linha formada por Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella e Pedro Porro, protegida por um Rodri em nível altíssimo, praticamente eliminou espaços entre as linhas.

    O sistema ainda ganhou força com o banco de reservas. A vitória nas oitavas nasceu justamente de uma jogada construída pelos suplentes Ferran Torres e Mikel Merino, confirmando outra característica comum às seleções campeãs: elenco profundo e soluções durante a partida.

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    Historicamente, poucas campeãs terminaram um Mundial sofrendo apenas dois gols. Foi assim com a França em 1998, a Itália em 2006 e a própria Espanha em 2010. A campanha atual ainda está abaixo desse índice.

    Unai Simón é o goleiro da Espanha
    Unai Simón, da Espanha, pressionado por Cristiano Ronaldo (Foto: Thomas Coex/ AFP)

    Colômbia e França perseguem a Espanha

    Logo atrás aparece a Colômbia, dona da segunda defesa mais eficiente da competição até aqui. Os colombianos sofreram apenas um gol, passaram quatro partidas sem serem vazados e contaram com sete intervenções importantes de seu goleiro.

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    Embora mantenha uma proposta ofensiva, a equipe consegue reduzir os espaços sem abrir mão da posse e do controle territorial. O equilíbrio entre ataque e defesa explica a permanência entre as seleções mais consistentes do Mundial.

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    A França, considerada por muitos a principal favorita ao título, aparece logo na sequência. Sofreu dois gols em cinco jogos, manteve três partidas sem ser vazada e exigiu dez defesas de seu goleiro.

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    O dado ajuda a entender uma característica pouco comentada dos franceses. Mesmo reunindo talentos como Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, a equipe mostrou contra o Paraguai que também sabe vencer partidas físicas, suportar pressão e defender a própria área quando necessário.

    Deschamps em coletiva da França
    Didier Deschamps é o técnico da França: equipe sofreu dois gols na Copa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Regularidade é o diferencial entre os destaques

    O grupo intermediário reúne campanhas construídas muito mais pela disciplina tática do que pelo brilho individual.

    O México sofreu apenas três gols, passou quatro partidas sem ser vazado e precisou de apenas oito defesas de seu goleiro, sinal de uma estrutura defensiva eficiente que limita finalizações adversárias antes mesmo que elas cheguem ao alvo.

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    A Suíça, eliminada nos pênaltis após um duelo extremamente fechado contra a Colômbia, mostrou um sistema compacto, paciente e rigoroso. Foram apenas três gols sofridos, duas partidas sem ser vazada e 16 defesas do goleiro durante a campanha.

    A Austrália repetiu números semelhantes, também encerrando o torneio com três gols sofridos e duas partidas de clean sheet, enquanto Portugal combinou organização defensiva com enorme volume de trabalho para seu goleiro, responsável por 20 defesas — o maior número entre as seleções do top 10.

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    Gana voltou ao mata-mata mundial apoiada em uma postura extremamente competitiva. Sofreu três gols, manteve duas partidas sem ser vazada e viu seu goleiro realizar 16 defesas, desempenho decisivo para manter os Black Stars vivos até a fase eliminatória.

    Fecham a lista Coreia do Sul e Irã, ambos com três gols sofridos, embora em contextos bastante diferentes.

    Os sul-coreanos terminaram a campanha sem registrar uma partida sequer sem sofrer gols, exigindo 11 intervenções de seu goleiro. O Irã, por sua vez, ficou muito perto da classificação. A equipe empatou três partidas, teve um gol anulado nos instantes finais diante do Egito, encerrou o Mundial com apenas três gols sofridos, um jogo sem ser vazada e 15 defesas do arqueiro.

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    Ranking das melhores defesas da Copa do Mundo de 2026

    SeleçãoGols sofridosJogos sem sofrer golDefesas do goleiro

    Espanha

    0

    5

    9

    Colômbia

    1

    4

    7

    França

    2

    3

    10

    Gana

    3

    2

    16

    Austrália

    3

    2

    14

    Portugal

    3

    2

    20

    Suíça

    3

    2

    16

    México

    3

    4

    8

    Coreia do Sul

    3

    0

    11

    Irã

    3

    1

    15

    O ranking reforça uma tendência que atravessa diferentes estilos de jogo. Algumas seleções controlam as partidas pela posse, outras preferem linhas baixas e transições rápidas. O ponto em comum está na consistência defensiva.

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    Até aqui, as equipes que menos sofreram gols continuam ocupando espaço entre as candidatas ao título, e nenhuma traduz melhor essa realidade do que a Espanha, que transformou sua defesa na principal credencial para sonhar novamente com o topo do futebol mundial.

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