Copa do Mundo: Inglaterra tenta superar retrospecto negativo nas quartas de final Seleção inglesa venceu apenas três dos dez confrontos disputados

Noruega e Inglaterra se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo em um confronto inédito na história da competição. Embalada pela boa campanha no torneio, a equipe comandada por Thomas Tuchel tenta superar um retrospecto desfavorável.

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Ao longo da história, os ingleses disputaram 10 partidas de quartas de final em Copas do Mundo. Foram apenas três vitórias, um empate e seis derrotas, o que representa um aproveitamento de 33%. Nesse período, a seleção marcou 14 gols e sofreu 18.

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A primeira participação inglesa em quartas de final ocorreu em 1954, quando foi derrotada pelo Uruguai por 4 a 2. Depois, a equipe voltou a cair diante do Brasil, em 1962, antes de conquistar sua primeira vitória na fase ao superar a Argentina por 1 a 0, na campanha do título mundial de 1966.

Nas edições seguintes, a Inglaterra alternou eliminações e classificações. Avançou diante de Camarões, em 1990, e da Suécia, em 2018, mas acabou eliminada por Alemanha Ocidental, Argentina, Brasil, Portugal e França.

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Agora, diante da Noruega, os ingleses buscam alcançar apenas a quarta vitória em quartas de final de Copa do Mundo e voltar a disputar uma semifinal do torneio.

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Veja abaixo a lista de jogos

1954 — Inglaterra 2 x 4 Uruguai (derrota)

1962 — Inglaterra 1 x 3 Brasil (derrota)

1966 — Inglaterra 1 x 0 Argentina (vitória)

1970 — Inglaterra 2 x 3 Alemanha Ocidental, após prorrogação (derrota)

1986 — Inglaterra 1 x 2 Argentina (derrota)

1990 — Inglaterra 3 x 2 Camarões (vitória)

2002 — Inglaterra 1 x 2 Brasil (derrota)

2006 — Inglaterra 0 x 0 Portugal, Portugal venceu por 3-1 nos pênaltis (empate/derrota nos pênaltis)

2018 — Inglaterra 2 x 0 Suécia (vitória)

2022 — Inglaterra 1 x 2 França (derrota)

Noruega eliminou o Brasil nas oitavas de final e vai enfrentar a Inglaterra (Foto: Fotoarena/Folhapress)

Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo

A Noruega chega às quartas de final após uma vitória histórica sobre o Brasil. No primeiro tempo, Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti. Na segunda etapa, Haaland abriu o placar de cabeça e, na reta final, aproveitou a liberdade na entrada da área para finalizar no canto direito de Alisson. Neymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.

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Na fase de grupos, a seleção norueguesa terminou na segunda colocação do Grupo I, após vencer Iraque e Senegal e perder para a França. Na segunda fase, passou pela Costa do Marfim.

A seleção inglesa, por sua vez, ficou com a liderança do Grupo L, após vencer Croácia e Panamá e empatar com Gana. Apesar da campanha invicta, a equipe não convenceu pelas atuações abaixo do esperado.

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Na segunda fase da competição, a Inglaterra sofreu, mas venceu a RD Congo de virada por 2 a 1. Por fim, nas oitavas de final, bateu o México por 3 a 2.

📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos

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