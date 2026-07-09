logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Copa do Mundo: Inglaterra tenta superar retrospecto negativo nas quartas de final

Seleção inglesa venceu apenas três dos dez confrontos disputados

PorLance!São Paulo (SP)
09/07/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre o México na Copa do Mundo
Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre o México na Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Noruega e Inglaterra se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo em um confronto inédito na história da competição. Embalada pela boa campanha no torneio, a equipe comandada por Thomas Tuchel tenta superar um retrospecto desfavorável.

  • Bruno Guimarães usando braçadeira de capitão do Newcastle

    Bruno Guimarães quer deixar o Newcastle e pode fechar com gigante da Inglaterra

    Futebol Internacional
    Há 14 horas
  • Inglaterra terá confronto decisivo contra Noruega neste sábado (11) (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

    Fora da Copa, Henderson publica mensagem à Inglaterra após cirurgia

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas
  • Noruega - Haaland comemora gol marcado contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Noruega x Inglaterra leva a Premier League à Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Ao longo da história, os ingleses disputaram 10 partidas de quartas de final em Copas do Mundo. Foram apenas três vitórias, um empate e seis derrotas, o que representa um aproveitamento de 33%. Nesse período, a seleção marcou 14 gols e sofreu 18.

    continua após a publicidade

    A primeira participação inglesa em quartas de final ocorreu em 1954, quando foi derrotada pelo Uruguai por 4 a 2. Depois, a equipe voltou a cair diante do Brasil, em 1962, antes de conquistar sua primeira vitória na fase ao superar a Argentina por 1 a 0, na campanha do título mundial de 1966.

    Nas edições seguintes, a Inglaterra alternou eliminações e classificações. Avançou diante de Camarões, em 1990, e da Suécia, em 2018, mas acabou eliminada por Alemanha Ocidental, Argentina, Brasil, Portugal e França.

    continua após a publicidade
  • Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França

    França e Marrocos se reencontram na Copa em duelo moldado por uma mesma origem

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Troféu dourado da Copa do Mundo da FIFA

    Supercomputador simula Copa e crava campeão antes das quartas

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Jogadores da Noruega treinam em Miami antes da jogo de quartas de final da Copa do Mundo com a Inglaterrra

    Como o gramado artificial explica o sucesso da Noruega sobre o Brasil

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas

    • Agora, diante da Noruega, os ingleses buscam alcançar apenas a quarta vitória em quartas de final de Copa do Mundo e voltar a disputar uma semifinal do torneio.

    ➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

    Veja abaixo a lista de jogos

    • 1954 — Inglaterra 2 x 4 Uruguai (derrota)
    • 1962 — Inglaterra 1 x 3 Brasil (derrota)
    • 1966 — Inglaterra 1 x 0 Argentina (vitória)
    • 1970 — Inglaterra 2 x 3 Alemanha Ocidental, após prorrogação (derrota)
    • 1986 — Inglaterra 1 x 2 Argentina (derrota)
    • 1990 — Inglaterra 3 x 2 Camarões (vitória)
    • 2002 — Inglaterra 1 x 2 Brasil (derrota)
    • 2006 — Inglaterra 0 x 0 Portugal, Portugal venceu por 3-1 nos pênaltis (empate/derrota nos pênaltis)
    • 2018 — Inglaterra 2 x 0 Suécia (vitória)
    • 2022 — Inglaterra 1 x 2 França (derrota)
    Haaland comemora o gol marcado na vitória da Noruega sobre o Brasil
    Noruega eliminou o Brasil nas oitavas de final e vai enfrentar a Inglaterra (Foto: Fotoarena/Folhapress)

    Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo

    Noruega chega às quartas de final após uma vitória histórica sobre o Brasil. No primeiro tempo, Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti. Na segunda etapa, Haaland abriu o placar de cabeça e, na reta final, aproveitou a liberdade na entrada da área para finalizar no canto direito de AlissonNeymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.

    continua após a publicidade

    Na fase de grupos, a seleção norueguesa terminou na segunda colocação do Grupo I, após vencer Iraque e Senegal e perder para a França. Na segunda fase, passou pela Costa do Marfim.

    A seleção inglesa, por sua vez, ficou com a liderança do Grupo L, após vencer Croácia e Panamá e empatar com Gana. Apesar da campanha invicta, a equipe não convenceu pelas atuações abaixo do esperado.

    continua após a publicidade

    Na segunda fase da competição, a Inglaterra sofreu, mas venceu a RD Congo de virada por 2 a 1. Por fim, nas oitavas de final, bateu o México por 3 a 2.

    📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Ounahi comemora ao lado de Bouaddi gol marcado por Marrocos sobre o Canadá na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    França x Marrocos pode significar queda do Brasil no ranking da Fifa; entenda

    Há 28 minutos
    Dani Olmo em atuação pela Espanha na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Dani Olmo minimiza falta de gols de Yamal e mira título da Copa: 'Somos capazes'

    Há 1 hora
    Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal.

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (09/07/2026)

    Há 1 hora
    Globo e SBT transmitem o jogo da França nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

    Copa do Mundo 2026

    Qual jogo da Copa do Mundo Globo e SBT transmitem hoje (9)?

    Há 2 horas
    Garrincha - 1962

    Copa do Mundo 2026

    Artilheiros da Copa de 1962: Garrincha e Vavá, do Brasil

    Há 2 horas
    Romário e Fernanda Gentil lado a lado

    Fora de Campo

    Justiça bloqueia pagamentos da CazéTV a Romário na Copa por dívida milionária

    Há 9 horas
    Mais LANCE!
    Jogadores da França correndo

    Astro da França não deve jogar contra Marrocos por lesão; entenda

    Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Romário pede que Carlo Ancelotti seja demitido da Seleção: 'Fiasco'

    Michael Oliver será o árbitro de Espanha x Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo

    Árbitro de Espanha x Bélgica na Copa é marcado por polêmica envolvendo o Real Madrid

    Ed Sheeran compra parte do Ipswich Town (Foto: Reprodução/Ipswich Town)

    Ed Sheeran canta ao vivo para jogadores da Inglaterra antes de decisão na Copa

    No gramado, jogadores da Noruega comemoram vitória sobre o Brasil nas oitavas de final

    Quem é a favorita? Veja a posição das seleções que estão nas quartas de final da Copa

    Olise em treinamento

    Fifa toma decisão sobre cartão de Olise na Copa após pedido da França

    Esta imagem mostra o troféu da Copa do Mundo durante uma coletiva de imprensa do presidente da FIFA, Gianni Infantino (fora do enquadramento), na véspera da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México

    Seleção anuncia ídolo como novo treinador após a Copa do Mundo

    Seleção da Argentina comemora classificação para as quartas da Copa

    Argentina descarta lesão de titular e confirma escalação para as quartas da Copa

    Sede CBF pronta para recepção dos jogadores antes de viagem à Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

    Lúcio de Castro vê crise da CBF longe do fim e defende Vini Jr.