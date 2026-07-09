Quem é o árbitro de França x Marrocos? Argentino já expulsou 11 em um jogo Conheça o argentino que apita o confronto decisivo das quartas de final na copa

A Fifa definiu a escala de arbitragem para o duelo decisivo entre França e Marrocos, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo, com o argentino Facundo Tello como o responsável por apitar o confronto desta quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio de Boston. A escolha de uma equipe de arbitragem inteiramente argentina para o jogo dos franceses gerou polêmica e debate nas redes, já que o país é um dos favoritos ao título junto com a Argentina, que se classificou para as quartas de final em uma partida marcada por vários episódios controversos da arbitragem contra o Egito.

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Facundo Tello será o árbitro de França x Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

Aos 44 anos, Facundo Tello é um dos árbitros mais experientes da Conmebol e integra o quadro da Fifa desde 2019. Esta é a sua segunda participação em Copas do Mundo. No Qatar, em 2022, ele comandou três partidas, incluindo o confronto das quartas de final entre Portugal e Marrocos. Agora, os marroquinos, voltam a cruzar o caminho do juiz na mesma fase do torneio, dessa vez contra a França.

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Nesta edição de 2026, Tello já esteve à frente de dois jogos na fase de grupos: o empate entre Canadá e Bósnia e a vitória da África do Sul sobre a Coreia do Sul.

Um dos episódios mais marcantes da carreira do árbitro ocorreu pouco antes da Copa de 2022. Ao apitar a final do Troféu dos Campeões da Argentina entre Boca Juniors e Racing, o árbitro expulsou nada menos que dez jogadores (além do técnico Hugo Ibarra) após uma briga generalizada em campo.

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A confusão começou após o gol da vitória do Racing na prorrogação, que gerou provocações e uma reação violenta dos atletas do Boca. Com tantas expulsões, o Boca Juniors ficou sem o número mínimo de atletas em campo, obrigando Tello a encerrar a partida antes do tempo regulamentar.

Tello não é um desconhecido para os marroquinos. Ele foi o árbitro da eliminação de Portugal frente ao Marrocos no último Mundial. Naquela ocasião, ele expulsou o atacante marroquino Walid Cheddira, mas foi alvo de ataques furiosos dos portugueses, que não aprovaram a arbitragem do árbitro.

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O zagueiro Pepe e o meia Bruno Fernandes criticaram duramente a escolha de um árbitro argentino na época, alegando que Tello permitiu que os africanos fizessem "cera" e não marcou um pênalti claro sobre o meia português. Pepe chegou a declarar que era "inadmissível" um argentino apitar aquele jogo após as declarações de Lionel Messi sobre a arbitragem no dia anterior.

Para os torcedores brasileiros, Tello é conhecido principalemente em competições como a Libertadores e a Sulamericana. Ele foi o árbitro da final da Libertadores de 2024, vencida pelo Botafogo sobre o Atlético-MG. Além disso, trabalhou em decisões da Recopa Sul-Americana, nos jogos de Athletico Paranaense (2022) e Fluminense (2024).

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Facundo Tello apita jogo do Fluminense contra Cerro Portenho (Foto: Staff Images / CONMEBOL)

No entanto, a atuação de Tello também em jogos de clubes do Brasil também tem polêmicas. No ano passado, o Palmeiras contestou sua atuação em uma derrota para a LDU, questionando um pênalti marcado por toque de mão de Andreas Pereira. Recentemente, ele também desagradou técnicos europeus, como Steve Clarke, da Escócia, que questionou por que um argentino estava apitando jogos da Euro 2024.

Apesar do clima hostil nas redes sociais e do histórico explosivo do juiz, o técnico da França, Didier Deschamps, preferiu adotar um tom conciliador. Em coletiva, o treinador afirmou que confia na qualidade dos oficiais escalados pela Fifa.

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"Não gosto de falar em erros de arbitragem; os erros são cometidos pelos jogadores também. Confio nos árbitros e tenho segurança de que farão um bom trabalho", declarou Deschamps, enfatizando que espera o "menor número de erros possível" no duelo decisivo.

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