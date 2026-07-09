logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quem é o árbitro de França x Marrocos? Argentino já expulsou 11 em um jogo

Conheça o argentino que apita o confronto decisivo das quartas de final na copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 07:30
Favorite o Lance! no Google
Facundo Tello
Facundo Tello, árbitro de França x Marrocos na Copa (Foto: ALEJANDRO PAGNI/AFP)

A Fifa definiu a escala de arbitragem para o duelo decisivo entre França e Marrocos, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo, com o argentino Facundo Tello como o responsável por apitar o confronto desta quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio de Boston. A escolha de uma equipe de arbitragem inteiramente argentina para o jogo dos franceses gerou polêmica e debate nas redes, já que o país é um dos favoritos ao título junto com a Argentina, que se classificou para as quartas de final em uma partida marcada por vários episódios controversos da arbitragem contra o Egito.

  • Olise em treinamento

    Fifa toma decisão sobre cartão de Olise na Copa após pedido da França

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 horas
  • CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti.

    Por que a CazéTV tem delay na transmissão da Copa e como é possível reduzir o atraso

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 dias
  • Deschamps em coletiva da França

    Deschamps cobra França mais eficiente antes de duelo com Marrocos

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 horas

    • ➡️ Por que a CazéTV tem delay na transmissão da Copa e como é possível reduzir o atraso

    Facundo Tello será o árbitro de França x Marrocos na Copa do Mundo
    Facundo Tello será o árbitro de França x Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

    Aos 44 anos, Facundo Tello é um dos árbitros mais experientes da Conmebol e integra o quadro da Fifa desde 2019. Esta é a sua segunda participação em Copas do Mundo. No Qatar, em 2022, ele comandou três partidas, incluindo o confronto das quartas de final entre Portugal e Marrocos. Agora, os marroquinos, voltam a cruzar o caminho do juiz na mesma fase do torneio, dessa vez contra a França.

    continua após a publicidade

    Nesta edição de 2026, Tello já esteve à frente de dois jogos na fase de grupos: o empate entre Canadá e Bósnia e a vitória da África do Sul sobre a Coreia do Sul.

  • Unai Simón, da Espanha, ostenta recorde na Copa do Mundo

    Sem sofrer gols, Espanha domina ranking defensivo da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 horas
  • Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França

    França e Marrocos se reencontram na Copa em duelo moldado por uma mesma origem

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Troféu dourado da Copa do Mundo da FIFA

    Supercomputador simula Copa e crava campeão antes das quartas

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas

    • Um dos episódios mais marcantes da carreira do árbitro ocorreu pouco antes da Copa de 2022. Ao apitar a final do Troféu dos Campeões da Argentina entre Boca Juniors e Racing, o árbitro expulsou nada menos que dez jogadores (além do técnico Hugo Ibarra) após uma briga generalizada em campo.

    continua após a publicidade

    A confusão começou após o gol da vitória do Racing na prorrogação, que gerou provocações e uma reação violenta dos atletas do Boca. Com tantas expulsões, o Boca Juniors ficou sem o número mínimo de atletas em campo, obrigando Tello a encerrar a partida antes do tempo regulamentar.

    Tello não é um desconhecido para os marroquinos. Ele foi o árbitro da eliminação de Portugal frente ao Marrocos no último Mundial. Naquela ocasião, ele expulsou o atacante marroquino Walid Cheddira, mas foi alvo de ataques furiosos dos portugueses, que não aprovaram a arbitragem do árbitro.

    continua após a publicidade

    O zagueiro Pepe e o meia Bruno Fernandes criticaram duramente a escolha de um árbitro argentino na época, alegando que Tello permitiu que os africanos fizessem "cera" e não marcou um pênalti claro sobre o meia português. Pepe chegou a declarar que era "inadmissível" um argentino apitar aquele jogo após as declarações de Lionel Messi sobre a arbitragem no dia anterior.

    Para os torcedores brasileiros, Tello é conhecido principalemente em competições como a Libertadores e a Sulamericana. Ele foi o árbitro da final da Libertadores de 2024, vencida pelo Botafogo sobre o Atlético-MG. Além disso, trabalhou em decisões da Recopa Sul-Americana, nos jogos de Athletico Paranaense (2022) e Fluminense (2024).

    continua após a publicidade

    ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Facundo Tello - árbitro Cerro x Fluminense
    Facundo Tello apita jogo do Fluminense contra Cerro Portenho (Foto: Staff Images / CONMEBOL)

    No entanto, a atuação de Tello também em jogos de clubes do Brasil também tem polêmicas. No ano passado, o Palmeiras contestou sua atuação em uma derrota para a LDU, questionando um pênalti marcado por toque de mão de Andreas Pereira. Recentemente, ele também desagradou técnicos europeus, como Steve Clarke, da Escócia, que questionou por que um argentino estava apitando jogos da Euro 2024.

    Apesar do clima hostil nas redes sociais e do histórico explosivo do juiz, o técnico da França, Didier Deschamps, preferiu adotar um tom conciliador. Em coletiva, o treinador afirmou que confia na qualidade dos oficiais escalados pela Fifa.

    continua após a publicidade

    "Não gosto de falar em erros de arbitragem; os erros são cometidos pelos jogadores também. Confio nos árbitros e tenho segurança de que farão um bom trabalho", declarou Deschamps, enfatizando que espera o "menor número de erros possível" no duelo decisivo.

    🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Mbappé e Hakimi na Copa do Mundo de 2022 no Catar

    Copa do Mundo 2026

    França e Marrocos se enfrentam na Copa do Mundo em duelo de identidades

    Há 2 minutos
    Estádio de Toronto marcando o primeiro jogo da história do torneio sediado em solo canadense.

    Lance! Negócios

    Elencos bilionários e duelos equilibrados marcam a chegada das quartas de final da Copa

    Há 47 minutos
    Ounahi comemora ao lado de Bouaddi gol marcado por Marrocos sobre o Canadá na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    França x Marrocos pode significar queda do Brasil no ranking da Fifa; entenda

    Há 52 minutos
    Dani Olmo em atuação pela Espanha na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Dani Olmo minimiza falta de gols de Yamal e mira título da Copa: 'Somos capazes'

    Há 1 hora
    Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal.

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (09/07/2026)

    Há 1 hora
    Globo e SBT transmitem o jogo da França nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

    Copa do Mundo 2026

    Qual jogo da Copa do Mundo Globo e SBT transmitem hoje (9)?

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Garrincha - 1962

    Artilheiros da Copa de 1962: Garrincha e Vavá, do Brasil

    Romário e Fernanda Gentil lado a lado

    Justiça bloqueia pagamentos da CazéTV a Romário na Copa por dívida milionária

    Jogadores da França correndo

    Astro da França não deve jogar contra Marrocos por lesão; entenda

    Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Romário pede que Carlo Ancelotti seja demitido da Seleção: 'Fiasco'

    Michael Oliver será o árbitro de Espanha x Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo

    Árbitro de Espanha x Bélgica na Copa é marcado por polêmica envolvendo o Real Madrid

    Ed Sheeran compra parte do Ipswich Town (Foto: Reprodução/Ipswich Town)

    Ed Sheeran canta ao vivo para jogadores da Inglaterra antes de decisão na Copa

    No gramado, jogadores da Noruega comemoram vitória sobre o Brasil nas oitavas de final

    Quem é a favorita? Veja a posição das seleções que estão nas quartas de final da Copa

    Olise em treinamento

    Fifa toma decisão sobre cartão de Olise na Copa após pedido da França