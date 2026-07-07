Globo demite narrador durante a Copa do Mundo; saiba mais Profissional tinha onze anos de casa

A Globo demitiu o narrador Sergio Arenillas, do SporTV, nesta terça-feira (7), em meio a Copa do Mundo de 2026. O profissional estava na emissora desde 2015, quando ingressou ao vencer um concurso de novos locutores voltado à cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

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O desligamento ocorre em meio à Copa do Mundo e integra uma sequência de cortes que a emissora vem realizando em sua equipe de esportes. A informação foi dada primeiramente pelo site "F5", da Folha de São Paulo, e confirmada pelo Lance!. A Globo ainda não se pronunciou sobre o caso.

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Revelado pela própria emissora, Arenillas construiu toda a sua trajetória na mídia esportiva dentro do grupo. Ao longo de 11 anos, tornou-se uma das vozes de referência nas transmissões de modalidades olímpicas e no futebol feminino, acompanhando a expansão e a profissionalização da categoria no Brasil.

Carreira na Globo

Além do SporTV, o narrador também atuou na TV aberta, onde foi o mais jovem a comandar uma transmissão na Globo. Entre 2020 e 2023, cobriu eventos de esportes radicais dentro do programa Esporte Espetacular e também atuou nos intervalos de partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil para informar resultados.

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Entre os grandes eventos que narrou pelo SporTV estão as Copas do Mundo femininas de 2019 e 2023, os Jogos Olímpicos de 2016, 2021 e 2024, além dos Jogos de Inverno de 2022 e 2026. Antes de chegar à Globo, trabalhou como narrador na Rádio Gazeta. É formado em jornalismo pela Fundação Cásper Líbero.

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