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Qual jogo da Copa do Mundo Globo e SBT transmitem hoje (9)?

Ambas emissoras transmitirão somente um jogo da Copa nesta quinta-feira (9)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/07/2026 05:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Globo e SBT transmitem o jogo da França nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)
Globo e SBT transmitem o jogo da França nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo e no SBT. Nesta quinta-feira (9), o canal da família Abravanel dividirá as emoções de França x Marrocos com a Tv Globo, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston.

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    • O confronto é válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. O vencedor entre França e Marrocos enfrentará o ganhador entre Espanha e Bélgica, que será disputado no dia 10, às 16h (de Brasília).

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    Jogo decisivo terá exibição de Globo e SBT
    Jogo decisivo terá exibição de Globo e SBT (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Qual a equipe da Globo e do SBT para o jogo de quinta-feira (9)

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    • A transmissão de França x Marrocos na TV Globo terá narração de Everaldo Marques. Já do lado rival, o SBT contará com as vozes de Galvão Bueno, com comentários de Mauro Beting, Muricy Ramalho, Juninho Paulista e Alexandre Pato.

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    França busca mais uma semifinal de Copa

    A França chega para as quartas de final da Copa do Mundo com uma preocupação importante no meio-campo. Aurélien Tchouaméni segue em recuperação de um desconforto muscular na coxa, sentido na véspera da vitória sobre o Paraguai, pelas oitavas de final, e tem poucas chances de ficar à disposição para o próximo compromisso.

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    ➡️Jogador da França pede punição por racismo contra Mbappé na Copa

    Embora a previsão inicial apontasse um retorno em cerca de quatro dias, o volante do Real Madrid ainda treinou separado do restante do elenco nesta segunda-feira (6), realizando apenas atividades sem bola. A comissão técnica adota cautela e a tendência é preservar o jogador para evitar o agravamento da lesão.

    Além da expectativa pela recuperação de Tchouaméni, a França tenta manter viva a caminhada rumo ao tricampeonato mundial. Após eliminar o Paraguai nas oitavas de final, a seleção comandada por Didier Deschamps encara Marrocos em busca de uma vaga entre as quatro melhores equipes da Copa do Mundo e de sua segunda semifinal consecutiva no torneio.

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