Romário pede que Carlo Ancelotti seja demitido da Seleção: 'Fiasco'
Romário julgou a eliminação brasileira como uma vergonha
Campeão da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, Romário pediu a demissão de Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, após eliminação para a Noruega no Mundial. O baixinho fez o pedido ao vivo, em transmissão da sua emissora, a "Romário TV".
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Veja o que disse o ex-atacante da Seleção Brasileira:
Confira a declaração de Romário:
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"Rasgaria ontem (o contrato). Acabou o jogo, eu iria no vestiário, como presidente: "Legal, muito obrigado, tchau", f***-**. Entra na Justiça, vamos ver o que é que vai dar.
Não tem como o Antiellotti continuar sendo treinador da Seleção Brasileira depois desse fiasco, dessa vergonha que ele fez.
Eu falei isso para vocês nos três programas anteriores e estou aqui reafirmando: isso não existe. Alguma coisa tem que mudar, não pode p****."
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A Copa do Mundo terminou de forma melancólica para a Seleção Brasileira. A Noruega, de Erling Haaland, não foi melhor que o Brasil durante a partida, mas conseguiu aproveitar as duas únicas chances que teve, marcando dois gols.
O Brasil, por outro lado, perdeu inúmeras oportunidades, desde um pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães, no início do primeiro tempo, até uma jogada onde Endrick saiu cara a cara com o goleiro norueguês, sem mais ninguém o marcando.
Com um gol de cabeça e um gol de fora da área, Haaland fez jus ao medo dos brasileiros, eliminando a Seleção do Mundial. No final do jogo, Neymar ainda descontou, de pênalti, mas não foi o suficiente.
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