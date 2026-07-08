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Além de Bortoleto, Brasil terá novo piloto na F1 em 2027, diz jornalista

Grid da F1 contará com dois brasileiros pela primeira vez desde 2016

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
08/07/2026 15:59
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Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)
Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

De acordo com o jornalista italiano Alessio Auriemma, da Rossomotori.it, Rafael Câmara será piloto da Haas a partir da temporada de 2027. O piloto venceu a disputa do japonês Yuki Tsunoda e fará dupla com Oliver Bearman. Com a notícia, o grid da F1 contará com dois brasileiros pela primeira vez desde 2016, com o jovem se juntando a Gabriel Bortoleto.

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    Formado na Ferrari Driver Academy, Câmara conquistou o título da Fórmula Regional Europeia em 2024, foi campeão da Fórmula 3 em seu ano de estreia e, nesta temporada, disputa o título da Fórmula 2 com a Invicta Racing. Segundo a fonte, a definição da vaga na Haas envolveu uma estreita ligação com a Scuderia Ferrari.

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    • O favorito inicial do chefe da Haas, Ayao Komatsu, era o japonês Yuki Tsunoda, nome que também contava com forte apoio entre os parceiros da Toyota Gazoo Racing. No entanto, a Ferrari teria exercido grande pressão política pela candidatura de Câmara e, somada ao bom desempenho do brasileiro nas categorias disputadas até então, conseguiu reverter a situação.

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    Carro da Ferrari em 2025, modelo testado por Rafa Câmara (Foto: Reprodução/Ferrari)
    Carro da Ferrari em 2025, modelo testado por Rafa Câmara (Foto: Reprodução/Ferrari)

    Com a chegada do brasileiro, Esteban Ocon deve deixar a Haas. Pela primeira vez na história, a escuderia americana terá uma dupla formada inteiramente por pilotos formados em Maranello (na Academia de Pilotos da Ferrari), já que Oliver Bearman deve permanecer com sua vaga assegurada.

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    O movimento faz total sentido para a Ferrari, que tem suas vagas principais blindadas por Charles Leclerc e Lewis Hamilton, transformando a Haas no ambiente ideal para lapidar suas futuras estrelas. Câmara nasceu apenas três dias antes de Bearman, o que faz a junção da nova dupla, com carros equivalentes, ser a oportunidade perfeita para a equipe italiana comparar o progresso de ambos, transformando a vaga na Haas em uma espécie de trampolim para Maranello.

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