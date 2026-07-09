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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (09/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 06:00
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Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal.
Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A quinta-feira (9) marca o retorno da Copa do Mundo após um dia de pausa no calendário da competição. Com o fim das oitavas de final, apenas oito seleções seguem na disputa pelo título, e a abertura das quartas coloca frente a frente França e Marrocos, que duelam pela primeira vaga nas semifinais do Mundial. O confronto reedita a semifinal da Copa de 2022 e reúne duas equipes invictas na atual edição do torneio.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 9 de julho de 2026):

    Copa do Mundo 🏆

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    • 17h – França x Marrocos – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

    O meio-campista marroquino #08 Azzedine Ounahi comemora o primeiro gol de sua equipe com os companheiros durante a partida da fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Marrocos
    O meio-campista marroquino #08 Azzedine Ounahi comemora o primeiro gol de sua equipe com os companheiros durante a partida da fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Marrocos (Foto: Thomas COEX / AFP)

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