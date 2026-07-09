Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (09/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (9) marca o retorno da Copa do Mundo após um dia de pausa no calendário da competição. Com o fim das oitavas de final, apenas oito seleções seguem na disputa pelo título, e a abertura das quartas coloca frente a frente França e Marrocos, que duelam pela primeira vaga nas semifinais do Mundial. O confronto reedita a semifinal da Copa de 2022 e reúne duas equipes invictas na atual edição do torneio.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 9 de julho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
França e Marrocos se reencontram na Copa em duelo moldado por uma mesma origem
Supercomputador simula Copa e crava campeão antes das quartas
Copa do Mundo: Inglaterra tenta superar retrospecto negativo nas quartas de final
17h – França x Marrocos – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
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