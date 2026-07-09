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Mbappé e Dembélé repetem marca histórica do Brasil de 2002 na Copa

Mbappé e Dembélé igualam marca histórica de Ronaldo e Rivaldo em Copas do Mundo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 21:15
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O atacante francês nº 7, Ousmane Dembélé, cumprimenta com um high-five o atacante francês nº 10, Kylian Mbappé, ao deixar o campo após ser substituído durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston
Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé comemoram gol; dupla repete feito histórico do futebol brasileiro (Foto: Angela Weiss / AFP)

A seleção da França garantiu mais uma marca histórica na Copa do Mundo de 2026. Ao balançarem as redes na vitória por 2 a 0 contra Marrocos, os atacantes Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé colocaram o país em um patamar que não era alcançado por nenhuma equipe do planeta há mais de duas décadas.

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    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, abraça o atacante francês número 7, Ousmane Dembélé, após Dembélé marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough
    Ousmane Dembélé comemora com Mbappé após ampliar a vantagem francesa no duelo das quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss / AFP)

    Com o desempenho atual, os franceses se tornaram a primeira seleção a ter dois jogadores com 5 ou mais gols em uma única edição de Copa do Mundo desde o Brasil em 2002. Na ocasião do pentacampeonato brasileiro, a histórica dupla formada por Ronaldo Fenômeno e Rivaldo comandou o ataque nacional com números parecidos.

    O tamanho do feito: de 2002 para 2026

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

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    Ronaldo e Rivaldo beijam taça da Copa do Mundo de 2002
    Ronaldo e Rivaldo beijam taça da Copa do Mundo de 2002 (Foto: Divulgação / Fifa)

    Brasil (2002): Ronaldo balançou as redes 8 vezes, enquanto Rivaldo anotou 5 gols na campanha do título na Coreia do Sul e no Japão.

    França (2026): Kylian Mbappé lidera com 8 gols, acompanhado de perto por Ousmane Dembélé, que chegou aos 5 gols na Copa do Mundo.

    França focada na semifinal

    A regularidade da dupla tem sido o principal motor da campanha dos atuais vice-campeões mundiais nos Estados Unidos, México e Canadá. Sob o comando de Didier Deschamps, o time francês aposta na velocidade e no entrosamento de seus pontas para quebrar sistemas defensivos sólidos.

    Classificada para as semifinais, a França agora espera o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica para tentar carimbar sua vaga em mais uma decisão de Copa do Mundo, impulsionada por números dignos de esquadrões lendários.

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