Mbappé e Dembélé repetem marca histórica do Brasil de 2002 na Copa Mbappé e Dembélé igualam marca histórica de Ronaldo e Rivaldo em Copas do Mundo

A seleção da França garantiu mais uma marca histórica na Copa do Mundo de 2026. Ao balançarem as redes na vitória por 2 a 0 contra Marrocos, os atacantes Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé colocaram o país em um patamar que não era alcançado por nenhuma equipe do planeta há mais de duas décadas.

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Ousmane Dembélé comemora com Mbappé após ampliar a vantagem francesa no duelo das quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss / AFP)

Com o desempenho atual, os franceses se tornaram a primeira seleção a ter dois jogadores com 5 ou mais gols em uma única edição de Copa do Mundo desde o Brasil em 2002. Na ocasião do pentacampeonato brasileiro, a histórica dupla formada por Ronaldo Fenômeno e Rivaldo comandou o ataque nacional com números parecidos.

O tamanho do feito: de 2002 para 2026

A estatística evidencia o poder de fogo do atual setor ofensivo da França, igualando a eficiência de uma das maiores parcerias da história das Copas:

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Ronaldo e Rivaldo beijam taça da Copa do Mundo de 2002 (Foto: Divulgação / Fifa)

Brasil (2002): Ronaldo balançou as redes 8 vezes, enquanto Rivaldo anotou 5 gols na campanha do título na Coreia do Sul e no Japão.

França (2026): Kylian Mbappé lidera com 8 gols, acompanhado de perto por Ousmane Dembélé, que chegou aos 5 gols na Copa do Mundo.

França focada na semifinal

A regularidade da dupla tem sido o principal motor da campanha dos atuais vice-campeões mundiais nos Estados Unidos, México e Canadá. Sob o comando de Didier Deschamps, o time francês aposta na velocidade e no entrosamento de seus pontas para quebrar sistemas defensivos sólidos.

Classificada para as semifinais, a França agora espera o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica para tentar carimbar sua vaga em mais uma decisão de Copa do Mundo, impulsionada por números dignos de esquadrões lendários.

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