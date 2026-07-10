Argentina defende retrospecto quase perfeito contra a Suíça; veja os números Duelo decisivo coloca frente a frente equipes que já se encontraram em outras edições

A Argentina enfrenta a Suíça neste sábado (11), no Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa do Mundo. A bola rola às 22h (de Brasília), em duelo que coloca frente a frente uma seleção invicta no histórico do confronto e uma equipe europeia que busca surpreender na fase decisiva do torneio.

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Em sete partidas disputadas, a equipe sul-americana nunca foi derrotada pelos europeus, acumulando cinco vitórias e dois empates, com 15 gols marcados e apenas três sofridos.

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O domínio argentino também aparece nos números de aproveitamento. Enquanto a atual campeã mundial soma 81% de aproveitamento nos duelos contra a Suíça, os europeus conquistaram apenas 10% dos pontos possíveis diante da equipe sul-americana ao longo da história do confronto.

Em Copas do Mundo, o retrospecto permanece favorável à Argentina. As seleções se enfrentaram em duas oportunidades no torneio, ambas com vitórias argentinas. O primeiro encontro aconteceu na fase de grupos da edição de 1966, com triunfo por 2 a 0, enquanto o duelo mais recente foi nas oitavas de final de 2014, quando a equipe comandada por Alejandro Sabella venceu por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Ángel Di María após assistência de Lionel Messi.

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Argentina em quartas de Copa do Mundo

8 jogos 2V | 3E | 3D 37.5% de aproveitamento 7 gols marcados 11 gols sofridos 4 classificações 4 eliminações

Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

Retrospecto da Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo

Apesar do histórico positivo contra a Suíça, a Argentina ainda busca melhorar seu desempenho nas quartas de final da Copa do Mundo. A seleção disputou oito partidas nesta fase do torneio, com duas vitórias, três empates e três derrotas, alcançando um aproveitamento de 37,5%.

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O retrospecto mostra um equilíbrio nos resultados, com sete gols marcados e 11 sofridos. Ao todo, a Argentina avançou em quatro oportunidades e acabou eliminada em outras quatro, incluindo quedas marcantes diante da Alemanha nas edições de 2006 e 2010.

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Nas últimas participações em quartas de final, a Argentina alternou momentos positivos e negativos. Em 2022, eliminou a Holanda nos pênaltis após empate por 2 a 2, enquanto em 2014 superou a Bélgica por 1 a 0. Antes disso, sofreu eliminações para Alemanha, em 2010 e 2006, e para a Holanda, em 1998.

Veja abaixo a sequência de jogos

2022 - Argentina 2-2 Holanda (4-3 pen) 2014 - Argentina 1-0 Bélgica 2010 - Argentina 0-4 Alemanha 2006 - Argentina 1-1 Alemanha (2-4 pen) 1998 - Argentina 1-2 Holanda 1990 - Argentina 0-0 Iugoslávia (3-2 pen) 1986 - Argentina 2-1 Inglaterra 1966 - Argentina 0-1 Inglaterra

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