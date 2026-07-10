Argentina defende retrospecto quase perfeito contra a Suíça; veja os números
Duelo decisivo coloca frente a frente equipes que já se encontraram em outras edições
A Argentina enfrenta a Suíça neste sábado (11), no Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa do Mundo. A bola rola às 22h (de Brasília), em duelo que coloca frente a frente uma seleção invicta no histórico do confronto e uma equipe europeia que busca surpreender na fase decisiva do torneio.
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Em sete partidas disputadas, a equipe sul-americana nunca foi derrotada pelos europeus, acumulando cinco vitórias e dois empates, com 15 gols marcados e apenas três sofridos.
O domínio argentino também aparece nos números de aproveitamento. Enquanto a atual campeã mundial soma 81% de aproveitamento nos duelos contra a Suíça, os europeus conquistaram apenas 10% dos pontos possíveis diante da equipe sul-americana ao longo da história do confronto.
Em Copas do Mundo, o retrospecto permanece favorável à Argentina. As seleções se enfrentaram em duas oportunidades no torneio, ambas com vitórias argentinas. O primeiro encontro aconteceu na fase de grupos da edição de 1966, com triunfo por 2 a 0, enquanto o duelo mais recente foi nas oitavas de final de 2014, quando a equipe comandada por Alejandro Sabella venceu por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Ángel Di María após assistência de Lionel Messi.
Argentina em quartas de Copa do Mundo
- 8 jogos
- 2V | 3E | 3D
- 37.5% de aproveitamento
- 7 gols marcados
- 11 gols sofridos
- 4 classificações
- 4 eliminações
Retrospecto da Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo
Apesar do histórico positivo contra a Suíça, a Argentina ainda busca melhorar seu desempenho nas quartas de final da Copa do Mundo. A seleção disputou oito partidas nesta fase do torneio, com duas vitórias, três empates e três derrotas, alcançando um aproveitamento de 37,5%.
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O retrospecto mostra um equilíbrio nos resultados, com sete gols marcados e 11 sofridos. Ao todo, a Argentina avançou em quatro oportunidades e acabou eliminada em outras quatro, incluindo quedas marcantes diante da Alemanha nas edições de 2006 e 2010.
Nas últimas participações em quartas de final, a Argentina alternou momentos positivos e negativos. Em 2022, eliminou a Holanda nos pênaltis após empate por 2 a 2, enquanto em 2014 superou a Bélgica por 1 a 0. Antes disso, sofreu eliminações para Alemanha, em 2010 e 2006, e para a Holanda, em 1998.
Veja abaixo a sequência de jogos
- 2022 - Argentina 2-2 Holanda (4-3 pen)
- 2014 - Argentina 1-0 Bélgica
- 2010 - Argentina 0-4 Alemanha
- 2006 - Argentina 1-1 Alemanha (2-4 pen)
- 1998 - Argentina 1-2 Holanda
- 1990 - Argentina 0-0 Iugoslávia (3-2 pen)
- 1986 - Argentina 2-1 Inglaterra
- 1966 - Argentina 0-1 Inglaterra
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