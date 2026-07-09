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Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (09/07)?

Veja as seleções que entram em campo nesta quinta (09) e o horário da partida

PorRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 09:30
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Mbappé (d) e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia
Mbappé e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

A Copa do Mundo retorna nesta quinta-feira (9) após um dia de pausa e abre a disputa das quartas de final com um confronto que vale vaga nas semifinais. França e Marrocos se enfrentam em Foxborough, nos Estados Unidos, no reencontro das seleções que decidiram uma das vagas na final do Mundial de 2022, desta vez em um cenário ainda mais equilibrado após as campanhas das duas equipes nesta edição.

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    • Depois do encerramento das oitavas de final, apenas oito seleções seguem na briga pelo título mundial. A França chega embalada por uma campanha perfeita e tenta confirmar o favoritismo para seguir na defesa da vaga entre as principais forças do torneio. Do outro lado, o Marrocos busca escrever mais um capítulo histórico e alcançar sua segunda semifinal consecutiva em Copas do Mundo, consolidando a evolução do futebol marroquino no cenário internacional.

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    França x Marrocos - 17h

    França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo.

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  • Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

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    • Os franceses chegam às quartas com 100% de aproveitamento e uma das campanhas mais consistentes da competição. Depois de superar o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas, a equipe comandada por Didier Deschamps segue liderada por Kylian Mbappé, artilheiro da seleção no torneio e principal referência ofensiva na busca por mais uma semifinal mundial.

    Mbappé na vitória da França sobre a Noruega
    Mbappé na vitória da França sobre a Noruega (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    O Marrocos também mantém a invencibilidade e tenta ampliar a campanha histórica iniciada no Catar, em 2022. A seleção africana garantiu a classificação após vencer o Canadá por 3 a 0 nas oitavas e aposta na organização defensiva e na qualidade técnica de jogadores como Brahim Díaz e Azzedine Ounahi para buscar a revanche contra a França, que venceu o duelo entre as equipes na semifinal do último Mundial.

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    Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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