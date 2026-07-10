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Gordon destaca força mental da Inglaterra antes das quartas da Copa

Atacante afirma que vitória sobre o México reforçou confiança do elenco

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 05:30
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Inglês Anthony Gordon brinca com a bola na Copa do Mundo
Inglês Anthony Gordon brinca com a bola na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Às vésperas do confronto contra a Noruega, pelas quartas de final da Copa do Mundo, o atacante Anthony Gordon afirmou que a força mental se tornou uma das principais características da Inglaterra durante a campanha no torneio. Em entrevista ao "The Guardian", o jogador relembrou a dramática classificação sobre o México, comentou sua trajetória de superação e fez elogios ao técnico Thomas Tuchel, responsável, segundo ele, por fortalecer o espírito coletivo do grupo.

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    Superação faz parte da trajetória

    Gordon contou que aprendeu, ao longo da carreira, a transformar momentos de frustração em combustível para evoluir. O atacante lembrou que teve poucas oportunidades na Eurocopa de 2024 e também não começou a atual Copa do Mundo da maneira como imaginava. Ainda assim, acredita que essas experiências foram importantes para sua evolução.

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    — A razão pela qual sempre consigo responder bem é porque minha mentalidade diante das decepções é muito boa. Os dois primeiros jogos não aconteceram da forma como eu sonhava iniciar uma Copa do Mundo. Mas, quando fui chamado contra o Congo, consegui reagir muito bem.

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    • Na sequência, Gordon explicou que precisou recuperar a confiança para voltar a desempenhar o futebol que o levou à seleção inglesa.

    — Eu senti que estava jogando de forma segura demais. Não estava explorando minhas principais características. Quando tive a oportunidade contra a RD Congo, pensei que faria exatamente aquilo que me trouxe até aqui.

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    Anthony Gordon em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo
    Anthony Gordon em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP)

    Confiança permaneceu mesmo com um a menos

    Um dos destaques da vitória sobre o México, Gordon afirmou que a expulsão de Jarell Quansah não abalou a confiança do elenco. Segundo ele, a equipe acreditou na classificação até o apito final, mesmo enfrentando a pressão da torcida mexicana no Estádio Azteca.

    O atacante também revelou que tentou transmitir essa confiança aos companheiros logo após a expulsão, além de minimizar o impacto da altitude da Cidade do México, tema que dominou a preparação inglesa antes das oitavas de final.

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    — Havia muita conversa sobre a altitude e eu precisava mostrar que isso não era apenas uma questão física, mas também mental. Assim que o Quansah foi expulso, falei aos jogadores que a vitória seria ainda mais especial. Eu sentia isso dentro do grupo. E estava certo.

    Anthony Gordon comemora vitória da Inglaterra na Copa do Mundo
    Anthony Gordon comemora vitória da Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    Tuchel fortaleceu o espírito coletivo

    Ao falar sobre o trabalho de Thomas Tuchel, Gordon destacou que o treinador tem conseguido criar uma mentalidade coletiva dentro da seleção inglesa, colocando o grupo acima das individualidades.

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    Segundo o atacante, o alemão utiliza referências de outros esportes e diferentes mensagens motivacionais para reforçar a importância do compromisso coletivo durante a competição.

    — Ele é uma pessoa muito espiritual e um motivador extraordinário. Tudo gira em torno de um propósito maior. Não é sobre individualidades. É sobre deixar o ego de lado e colocar o objetivo coletivo acima de tudo.

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    Anthony Gordon recebe instruções de Thomas Tuchel pela Inglaterra na Copa do Mundo
    Anthony Gordon recebe instruções de Thomas Tuchel pela Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Olhos voltados para a Noruega

    Apesar da classificação emocionante diante do México, Gordon garantiu que o elenco inglês já deixou a vitória para trás e está completamente concentrado no duelo contra a Noruega, que vale vaga na semifinal da Copa do Mundo. Para o atacante, a equipe precisa manter o mesmo comportamento apresentado até agora e evitar pensar antecipadamente na disputa pelo título.

    — É uma oportunidade enorme. Precisamos continuar concentrados na forma como treinamos e jogamos. Foi isso que nos trouxe até aqui. No momento em que começarmos a pensar apenas no troféu ou nas medalhas, vamos sair do caminho certo. Precisamos seguir focados no processo.

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    No gramado, jogadores da Noruega comemoram vitória sobre o Brasil nas oitavas de final
    Jogadores da Noruega comemoram vitória sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau/AFP)

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