Gordon destaca força mental da Inglaterra antes das quartas da Copa Atacante afirma que vitória sobre o México reforçou confiança do elenco

Às vésperas do confronto contra a Noruega, pelas quartas de final da Copa do Mundo, o atacante Anthony Gordon afirmou que a força mental se tornou uma das principais características da Inglaterra durante a campanha no torneio. Em entrevista ao "The Guardian", o jogador relembrou a dramática classificação sobre o México, comentou sua trajetória de superação e fez elogios ao técnico Thomas Tuchel, responsável, segundo ele, por fortalecer o espírito coletivo do grupo.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Superação faz parte da trajetória

Gordon contou que aprendeu, ao longo da carreira, a transformar momentos de frustração em combustível para evoluir. O atacante lembrou que teve poucas oportunidades na Eurocopa de 2024 e também não começou a atual Copa do Mundo da maneira como imaginava. Ainda assim, acredita que essas experiências foram importantes para sua evolução.

continua após a publicidade

— A razão pela qual sempre consigo responder bem é porque minha mentalidade diante das decepções é muito boa. Os dois primeiros jogos não aconteceram da forma como eu sonhava iniciar uma Copa do Mundo. Mas, quando fui chamado contra o Congo, consegui reagir muito bem.

Na sequência, Gordon explicou que precisou recuperar a confiança para voltar a desempenhar o futebol que o levou à seleção inglesa.

— Eu senti que estava jogando de forma segura demais. Não estava explorando minhas principais características. Quando tive a oportunidade contra a RD Congo, pensei que faria exatamente aquilo que me trouxe até aqui.

continua após a publicidade

Anthony Gordon em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP)

Confiança permaneceu mesmo com um a menos

Um dos destaques da vitória sobre o México, Gordon afirmou que a expulsão de Jarell Quansah não abalou a confiança do elenco. Segundo ele, a equipe acreditou na classificação até o apito final, mesmo enfrentando a pressão da torcida mexicana no Estádio Azteca.

O atacante também revelou que tentou transmitir essa confiança aos companheiros logo após a expulsão, além de minimizar o impacto da altitude da Cidade do México, tema que dominou a preparação inglesa antes das oitavas de final.

continua após a publicidade

— Havia muita conversa sobre a altitude e eu precisava mostrar que isso não era apenas uma questão física, mas também mental. Assim que o Quansah foi expulso, falei aos jogadores que a vitória seria ainda mais especial. Eu sentia isso dentro do grupo. E estava certo.

Anthony Gordon comemora vitória da Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Tuchel fortaleceu o espírito coletivo

Ao falar sobre o trabalho de Thomas Tuchel, Gordon destacou que o treinador tem conseguido criar uma mentalidade coletiva dentro da seleção inglesa, colocando o grupo acima das individualidades.

continua após a publicidade

Segundo o atacante, o alemão utiliza referências de outros esportes e diferentes mensagens motivacionais para reforçar a importância do compromisso coletivo durante a competição.

— Ele é uma pessoa muito espiritual e um motivador extraordinário. Tudo gira em torno de um propósito maior. Não é sobre individualidades. É sobre deixar o ego de lado e colocar o objetivo coletivo acima de tudo.

continua após a publicidade

Anthony Gordon recebe instruções de Thomas Tuchel pela Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Olhos voltados para a Noruega

Apesar da classificação emocionante diante do México, Gordon garantiu que o elenco inglês já deixou a vitória para trás e está completamente concentrado no duelo contra a Noruega, que vale vaga na semifinal da Copa do Mundo. Para o atacante, a equipe precisa manter o mesmo comportamento apresentado até agora e evitar pensar antecipadamente na disputa pelo título.

— É uma oportunidade enorme. Precisamos continuar concentrados na forma como treinamos e jogamos. Foi isso que nos trouxe até aqui. No momento em que começarmos a pensar apenas no troféu ou nas medalhas, vamos sair do caminho certo. Precisamos seguir focados no processo.

continua após a publicidade

Jogadores da Noruega comemoram vitória sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau/AFP)

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável