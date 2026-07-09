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Astro da Inglaterra sofre lesão e vira dúvida antes de duelo decisivo na Copa

Zagueiro será reavaliado antes das quartas de final após sofrer lesão na coxa

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 21:56
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Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O técnico Thomas Tuchel ganhou uma preocupação importante para o confronto entre Inglaterra e Noruega, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Titular em todas as partidas da seleção inglesa no torneio, o zagueiro Marc Guéhi sofreu uma lesão na coxa durante a vitória por 3 a 2 sobre o México e será reavaliado nesta sexta-feira (10), véspera do duelo decisivo.

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    Segundo informações da "BBC Sport", a expectativa inicial era de que o defensor apresentasse apenas desgaste muscular. No entanto, exames apontaram uma distensão na parte posterior da coxa. Apesar do problema, Guéhi segue otimista quanto às chances de atuar diante da Noruega.

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    Guéhi depende de avaliação final

    A definição sobre a presença do zagueiro acontecerá após o treinamento desta sexta-feira. Caso não consiga participar normalmente da atividade, a tendência é que seja preservado no confronto contra os noruegueses.

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

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    • Embora a lesão não seja considerada grave, a comissão técnica evita correr riscos, principalmente diante da necessidade de enfrentar o atacante Erling Haaland, artilheiro da competição.

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    Caso Guéhi seja vetado, John Stones, Dan Burn e Trevoh Chalobah aparecem como principais opções para formar a defesa inglesa.

    De unifomre vermelho, Marc Guéhi conduz bola em jogo da Inglaterra na Copa do Mundo 2026
    De unifomre vermelho, Marc Guéhi conduz bola em jogo da Inglaterra na Copa do Mundo 2026 (Foto: Buda Mendes/Getty Images via AFP)

    James retorna, mas Rice segue fora

    Em contrapartida, Reece James voltou a treinar com o restante do elenco nesta quinta-feira (9). O lateral-direito participou da atividade pela primeira vez desde a lesão na coxa sofrida no empate sem gols com Gana e pode reforçar a equipe nas quartas de final.

    James não completou todo o treinamento, mas, caso não apresente qualquer reação física nas próximas horas, deve ficar à disposição de Tuchel para enfrentar a Noruega.

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    Já o meio-campista Declan Rice voltou a desfalcar os treinamentos. O jogador segue em recuperação de uma virose, problema que agravou um desconforto neural que já afetava a região da coxa e da lombar. A comissão técnica adotou medidas para evitar que a doença se espalhe entre os demais integrantes da delegação.

    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo
    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Problemas na lateral continuam

    A possível volta de James representa um alívio para Tuchel, que convive com diversos problemas na lateral direita durante a Copa do Mundo.

    Além da lesão de Tino Livramento, cortado antes do início do torneio, a Inglaterra também não poderá contar com Jarell Quansah, suspenso por dois jogos após a expulsão diante do México. Com isso, Djed Spence era o único lateral-direito de origem disponível até o retorno de James aos treinamentos.

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    Jarell Quansah foi expulso em México x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Jarell Quansah foi expulso em México x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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