Astro da Inglaterra sofre lesão e vira dúvida antes de duelo decisivo na Copa Zagueiro será reavaliado antes das quartas de final após sofrer lesão na coxa

O técnico Thomas Tuchel ganhou uma preocupação importante para o confronto entre Inglaterra e Noruega, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Titular em todas as partidas da seleção inglesa no torneio, o zagueiro Marc Guéhi sofreu uma lesão na coxa durante a vitória por 3 a 2 sobre o México e será reavaliado nesta sexta-feira (10), véspera do duelo decisivo.

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Segundo informações da "BBC Sport", a expectativa inicial era de que o defensor apresentasse apenas desgaste muscular. No entanto, exames apontaram uma distensão na parte posterior da coxa. Apesar do problema, Guéhi segue otimista quanto às chances de atuar diante da Noruega.

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Guéhi depende de avaliação final

A definição sobre a presença do zagueiro acontecerá após o treinamento desta sexta-feira. Caso não consiga participar normalmente da atividade, a tendência é que seja preservado no confronto contra os noruegueses.

Embora a lesão não seja considerada grave, a comissão técnica evita correr riscos, principalmente diante da necessidade de enfrentar o atacante Erling Haaland, artilheiro da competição.

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Caso Guéhi seja vetado, John Stones, Dan Burn e Trevoh Chalobah aparecem como principais opções para formar a defesa inglesa.

De unifomre vermelho, Marc Guéhi conduz bola em jogo da Inglaterra na Copa do Mundo 2026 (Foto: Buda Mendes/Getty Images via AFP)

James retorna, mas Rice segue fora

Em contrapartida, Reece James voltou a treinar com o restante do elenco nesta quinta-feira (9). O lateral-direito participou da atividade pela primeira vez desde a lesão na coxa sofrida no empate sem gols com Gana e pode reforçar a equipe nas quartas de final.

James não completou todo o treinamento, mas, caso não apresente qualquer reação física nas próximas horas, deve ficar à disposição de Tuchel para enfrentar a Noruega.

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Já o meio-campista Declan Rice voltou a desfalcar os treinamentos. O jogador segue em recuperação de uma virose, problema que agravou um desconforto neural que já afetava a região da coxa e da lombar. A comissão técnica adotou medidas para evitar que a doença se espalhe entre os demais integrantes da delegação.

Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Problemas na lateral continuam

A possível volta de James representa um alívio para Tuchel, que convive com diversos problemas na lateral direita durante a Copa do Mundo.

Além da lesão de Tino Livramento, cortado antes do início do torneio, a Inglaterra também não poderá contar com Jarell Quansah, suspenso por dois jogos após a expulsão diante do México. Com isso, Djed Spence era o único lateral-direito de origem disponível até o retorno de James aos treinamentos.

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Jarell Quansah foi expulso em México x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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