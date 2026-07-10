Crise na Seleção Brasileira é reflexo de mau momento na base
Resultados das seleções sub-17, sub-20 e sub-23 também decaíram nos últimos anos
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O mau desempenho da Seleção Brasileira principal se reflete também na base, onde o país vive um dos momentos mais delicados da sua história. Depois do vice-campeonato mundial na categoria sub-20, em 2015, a equipe verde-amarela não se classificou para as duas edições seguintes. Nas participações mais recentes, caiu nas quartas de final, em 2023, e na fase de grupos, em 2025. Os resultados também pioraram nos torneios sub-17 e olímpicos.
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Desempenho recente da Seleção Brasileira na base
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- 2015: vice-campeão
- 2017: não se classificou (5º no Sul-Americano)
- 2019: não se classificou (5º no Sul-Americano)
- 2021: edição cancelada
- 2023: caiu nas quartas de final para Israel
- 2025: caiu na fase de grupos
Mundial Sub-17:
- 2019: campeão
- 2021: edição cancelada
- 2023: caiu nas quartas de final para a Argentina
- 2025: caiu nas oitavas de final para Portugal
Olimpíadas (sub-23):
- 2020: medalhista de ouro
- 2024: não se classificou (3º no Pré-Olímpico)
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Da base ao profissional: os países que dão exemplo
Por mais que o bom desempenho na base não seja garantia de resultados expressivos no futebol profissional, esta Copa do Mundo aponta que muitos países repetem trabalhos de qualidade nos dois âmbitos. Das oito seleções que disputaram as quartas de final do último Mundial Sub-20, cinco também estão nas quartas do torneio principal — as outras três foram eliminadas nas oitavas de final, mas deixaram a competição muito elogiadas pelo desenvolvimento no esporte.
Desempenho das melhores seleções do Mundial Sub-20 nesta Copa:
- México: eliminado nas oitavas de final pela Inglaterra
- Argentina: classificada para as quartas de final
- Espanha: classificada para as quartas de final
- Colômbia: eliminada nas oitavas de final pela Suíça
- Estados Unidos: eliminados nas oitavas de final pela Bélgica
- Marrocos: classificado para as quartas de final
- Noruega: classificada para as quartas de final
- França: classificada para as quartas de final
A relação entre os bons desempenhos nas duas competições não é direta, ou seja, a maioria dos jogadores de destaque do Mundial Sub-20 ainda não está sendo aproveitada na Copa do Mundo. No entanto, é um exemplo de como esses países fazem trabalhos estruturais expressivos e tendem a continuar colhendo frutos nos próximos anos.
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Crise de identidade no Brasil?
Um dos assuntos mais debatidos após outra eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo é a suposta falta de identidade no futebol nacional, já que os atletas mais talentosos migram para a Europa cedo. As equipes de base, então, representam a chance de vários deles atuarem juntos e de a CBF implementar características de jogo que permeiem o país em todas as categorias. Mas isso não acontece: devido ao conflito de calendário com competições de clubes, as joias que se consolidam cedo no esporte profissional não são liberadas para a Seleção.
Como resultado, nenhum jogador que disputou as últimas duas edições do Mundial Sub-20 esteve no elenco convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. E os mais jovens da lista, Endrick e Rayan, ambos de 19 anos, nunca chegaram a atuar juntos pelas seleções sub-17, sub-20 ou sub-23. Dessa forma, não chegam ao time principal entrosados ou formados com ideias de jogo similares.
Endrick pelas seleções de base:
- Sub-17: jogou amistosos em 2022
- Sub-20: nunca jogou
- Olímpica (sub-23): jogou o pré-Olímpico em 2024
Rayan pelas seleções de base:
- Sub-17: jogou o Sul-Americano e o Mundial, ambos em 2023
- Sub-20: jogou o Sul-Americano em 2025 e amistosos em 2024 e 2025
- Olímpica (sub-23): ainda não jogou
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Novo momento da base brasileira
Além de conceder contrato de longo prazo a Carlo Ancelotti, até a próxima Copa do Mundo, a CBF realizou recentemente mudanças importantes na base, gerida pelo ex-jogador Branco. Em fevereiro deste ano, a entidade anunciou a criação de um grupo de trabalho (GT) para debater e reestruturar as categorias de base no Brasil, com a intenção de aprimorar a formação de atletas. Em março, também contratou Paulo Victor Gomes para o comando técnico das seleções sub-20 e olímpica, na vaga de Ramon Menezes. O novo treinador já teve passagens pela base brasileira, assim como do Palmeiras, e auxiliou André Jardine no título olímpico de Tóquio-2020.
— Para mim, é um papel importantíssimo (da seleção sub-20 na transição para a equipe principal). Quando a gente resgata toda a história da Seleção Brasileira Sub-20, o nosso último título mundial na categoria foi em 2011. Aquela equipe tinha jogadores que estão há mais de 10 anos na Seleção, como Casemiro e Danilo. Alex Sandro, Oscar, Coutinho, Alan Patrick, Dudu… todos em algum momento tiveram um momento de destaque na seleção principal, uma ascensão natural. Eu costumo associar a qualidade do trabalho vitorioso com a sequência natural do processo — disse PV à CBF.
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