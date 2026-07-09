Mbappé é sincero sobre companheiro após vitória da França: 'Vai mexer comigo' Jogador eliminou Hakimi, capitão do Marrocos

Kylian Mbappé afastou maiores preocupações após deixar o campo no segundo tempo da vitória da França sobre o Marrocos, por 2 a 0, nesta quinta-feira (9), em Boston, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O camisa 10 foi substituído por Mateta aos 32 minutos da etapa final depois de receber uma pancada no tornozelo.

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Apesar da cena ter assustado a torcida francesa, Mbappé apareceu sorridente no banco e participou normalmente da comemoração pela classificação.

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— Está tudo bem. Levei uma pancada no tornozelo, mas está tudo bem. O JP estava em melhores condições do que eu para jogar os últimos 15 minutos. Ele entrou bem — afirmou Mbappé.

Mbappé marcou o primeiro gol da França no segundo tempo. Depois de perder um pênalti na etapa inicial, o atacante se recuperou e abriu o placar com um chute colocado dentro da área. Dembélé ampliou pouco depois e confirmou a vaga francesa na semifinal.

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Mesmo com a classificação, Mbappé evitou qualquer clima de euforia exagerada. O atacante afirmou que a França sabe que a reta final será ainda mais dura.

— Nós sabemos que só há uma maneira de relaxar: vencendo. Estamos na semifinal, estamos muito felizes, mas ainda há um longo caminho. Temos consciência de que o que nos espera é ainda mais difícil do que o que já passamos, mas estamos prontos para enfrentar tudo. Vamos recuperar com tranquilidade e assistir ao jogo de amanhã para saber quem vamos enfrentar — disse.

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Um dos temas após a partida foi o reencontro entre Mbappé e Achraf Hakimi, capitão do Marrocos e amigo próximo do francês. Os dois foram companheiros no PSG e mantêm relação próxima fora de campo. Mbappé, no entanto, deixou claro que esse vínculo ficou em segundo plano durante os 90 minutos. Para o camisa 10, em jogo de Copa do Mundo, não há espaço para emoção.

— Vai ser mais difícil quando eu reencontrá-lo no vestiário, porque voltamos a ser humanos, voltamos a ser amigos. Mas aqui, não. Não há emoção. Eu estou aqui para ganhar, e ele também estava aqui para ganhar. Mas é claro que, quando eu reencontrá-lo no vestiário, isso vai mexer comigo, porque é um amigo muito próximo. Mas aqui não há sentimentos — declarou.

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