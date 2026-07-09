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Deschamps explica saída de Mbappé na vitória da França: 'Fica mais difícil'

Jogador foi substituido antes do fim da partida

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 22:16
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Deschamps abraça Mbappé após vitória da França
Deschamps abraça Mbappé após vitória da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Didier Deschamps celebrou a classificação da França para a semifinal da Copa do Mundo, após a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos, nesta quinta-feira (9), em Boston. O treinador francês valorizou a terceira ida seguida dos Bleus ao penúltimo estágio do Mundial, mas evitou clima de missão cumprida.

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    Depois de eliminar o Marrocos com gols de Mbappé e Dembélé, a França agora aguarda o vencedor de Espanha x Bélgica. A semifinal será disputada na próxima terça-feira (14), em Dallas.

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    — Acho que três semifinais consecutivas já é algo muito bom, embora pareça lógico e natural. Tenho grandes jogadores. Foi bom, mas hoje foi complicado. Quando você perde um pênalti e desperdiça chances, o jogo fica mais difícil. O Kylian reagiu bem e marcou. Estamos onde queríamos estar. Vamos recuperar bem e ver quem será nosso adversário amanhã — disse Deschamps.

    Mbappé deixou o campo no segundo tempo e chegou a preocupar a torcida francesa. O camisa 10 caiu no gramado, recebeu atendimento médico e foi substituído por Mateta. Deschamps, porém, minimizou a situação.

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    — O Kylian estava com um pouco de dor no tornozelo, sentia um incômodo. O Manu Koné foi uma pancada no joelho e cãibras. Mas o Warren Zaïre-Emery entrou muito, muito bem, então isso é ótimo. Todos precisam se sentir prontos. E aqueles que não jogam também estão junto com o grupo — afirmou.

    Mbappé já havia tranquilizado a França depois da partida. O atacante disse que levou uma pancada no tornozelo, mas garantiu estar bem.

    Deschamps comenta pênalti perdido

    Ainda no primeiro tempo, Mbappé teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas parou em Bono. O lance foi checado pelo VAR antes da autorização do árbitro Facundo Tello, o que gerou reclamação do camisa 10 francês pela demora.

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    Deschamps evitou usar o episódio como desculpa, mas admitiu que a espera atrapalhou o contexto da cobrança.

    — Eu falo espanhol, e o árbitro disse que havia uma checagem do VAR e outra de falta. Foram dois minutos. Demorou um pouco para o pênalti, e o Kylian estava pronto para bater. Não vamos procurar desculpas, mas não foi uma situação fácil. Como contra o Paraguai, também não foi fácil. Temos que nos adaptar. Isso pode criar tensão, mas não tanta. Ele tinha que bater — explicou.

    Surpresa com Marrocos

    Na entrevista coletiva, Deschamps também admitiu ter ficado surpreso com a escalação do Marrocos. Sem Saibari, principal nome ofensivo da equipe, o técnico Mohamed Ouahbi não colocou Rahimi como referência no ataque e apostou em Talbi.

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    O treinador francês disse que tentou entender a escolha do adversário, principalmente pela ausência de jogadores de velocidade nas pontas.

    — Eles chegaram à semifinal em Doha e agora às quartas de final. Não quero discutir a escalação do meu colega. Fiquei surpreso. Tentei entender por que ele fez essa escolha. Ele não usou velocidade pelos lados, mas, com a posse de bola, nós não demos chances para que eles fossem perigosos contra nós — analisou.

    França eficiente depois do intervalo

    Deschamps reconheceu que a França poderia ter resolvido o jogo antes. A equipe criou boas chances na etapa inicial, perdeu o pênalti com Mbappé e ainda acertou a trave com Digne nos acréscimos.

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    Mesmo assim, o técnico elogiou a maturidade da equipe para não perder o controle emocional.

    — Estamos muito orgulhosos de estar aqui pela terceira edição seguida. Pelo primeiro tempo, com o pênalti e as chances que perdemos, não fomos eficientes. Mas não havia dúvidas na cabeça dos jogadores nem na do Kylian. Os adversários cansaram e abriram espaços. Criamos oportunidades, bloqueamos o adversário e evitamos movimentos na frente. É uma confirmação do que fizemos até agora — disse.

    Com a classificação, a França chegou à oitava semifinal de Copa do Mundo em sua história. Campeã em 2018 e vice em 2022, a seleção tenta alcançar a terceira final consecutiva.

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    Deschamps destacou que a equipe ainda precisa manter os pés no chão. Para ele, o caminho até a decisão deve ser tratado etapa por etapa.

    — Hoje chegamos apenas à semifinal. Amanhã vamos conhecer o adversário. Mas será difícil, é Copa do Mundo. Isso significa que estamos entre os quatro melhores times. A meta é chegar à final, mas é passo a passo. Hoje demos mais um, no mata-mata. Agora sabemos que temos mais dois jogos e sabemos qual deles queremos jogar — afirmou.

    Mbappé comemorando
    Mbappé comemorando classificação da França na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

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