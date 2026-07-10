logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Globo e SBT transmitem Espanha x Bélgica na Copa do Mundo hoje (10)?

Ambas emissoras transmitirão somente um jogo da Copa nesta quinta-feira (9)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
10/07/2026 05:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Globo e SBT transmitem o jogo da França nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)
Globo e SBT transmitem o jogo da França nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo e no SBT. Nesta sexta-feira (10), o canal da família Abravanel dividirá as emoções de Espanha x Bélgica com a Tv Globo, às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

  • Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo

    Goleiro da Espanha não descarta despedida de Copas do Mundo após 2026

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas
  • Federação Belga tem histórico de reclamações contra Fifa (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Bélgica faz nova cobrança à Fifa antes de decisão contra a Espanha

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 horas
  • Unai Simón, da Espanha, ostenta recorde na Copa do Mundo

    Sem sofrer gols, Espanha domina ranking defensivo da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas

    • O confronto é válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. O vencedor entre Espanha e Bélgica encara o ganhador entre França e Marrocos.

    Jogo decisivo terá exibição de Globo e SBT
    Jogo decisivo terá exibição de Globo e SBT (Foto: Etienne Laurent/AFP)

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    Qual a equipe da Globo e do SBT para o jogo da Copa

  • Os jogadores Messi e Gokhan Inler, durante a partida entre Argentina e Suíça

    Argentina defende retrospecto quase perfeito contra a Suíça; veja os números

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 horas
  • Unai Simón agarra a bola à frente do atacante português Cristiano Ronaldo durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo entre Portugal e Espanha; e Romelu Lukaku, da Bélgica, comemora o quarto gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo entre EUA e Bélgica.

    Espanha testa defesa perfeita na Copa diante da força ofensiva da Bélgica

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 horas
  • GALERIA: Veja a Copa disputada por Eusébio e o clube que ele defendia no período do Mundial

    Artilheiro da Copa de 1966: Eusébio, de Portugal

    Lancepédia
    Há 1 dia

    • A transmissão de Espanha x Bélgica na TV Globo terá narração de Gustavo Villani, com comentários de Roger Flores e Caio Ribeiro. Já do lado rival, o SBT contará com as vozes de Tiago Leifert, com comentários de Mauro Beting, Alexandre Pato e Nadine Basttos.

    continua após a publicidade

    ➡️Simule os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será o campeão?

    Espanha busca mais uma semifinal de Copa

    Depois de confirmar a classificação às quartas de final, a seleção espanhola intensificou a preparação para o duelo decisivo. De la Fuente tem a base da equipe mantida e aposta na força coletiva para superar os belgas, que chegam embalados após eliminarem um adversário de peso nas oitavas de final.

    Além da disputa por uma vaga entre os quatro melhores da Copa do Mundo, o confronto também reserva um ingrediente especial. O atacante Matías Fernández-Pardo, hoje na seleção belga, recusou quatro convocações das categorias de base da Espanha antes de optar por defender o país onde nasceu. Agora, o jogador terá pela frente justamente a equipe que tentou convencê-lo a vestir a camisa da Roja.

    continua após a publicidade

    A Espanha busca voltar a uma semifinal de Copa do Mundo e manter viva a esperança de conquistar seu segundo título mundial. Já a Bélgica tenta confirmar o bom momento na competição e seguir fazendo história na edição de 2026.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Bukayo Saka em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Saka vê Inglaterra forte após vitória sobre México na Copa: 'Melhores'

    Há 6 horas
    Deschamps abraça Mbappé após vitória da França

    França

    Deschamps explica saída de Mbappé na vitória da França: 'Fica mais difícil'

    Há 6 horas
    Time de Portugal no vestiário após eliminação contra a Espanha (Foto: Reprodução/X/@brunofernandes)

    Copa do Mundo 2026

    Craque de Portugal é sincero após eliminação: 'Desiludido'

    Há 7 horas
    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Astro da Inglaterra sofre lesão e vira dúvida antes de duelo decisivo na Copa

    Há 7 horas
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

    Copa do Mundo 2026

    Europeus reagem à vitória da França sobre o Marrocos na Copa: 'Irresistível'

    Há 7 horas
    Mbappé conduzindo a bola em campo

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé é sincero sobre companheiro após vitória da França: 'Vai mexer comigo'

    Há 7 horas
    Mais LANCE!
    Mbappé comemorando

    França iguala Brasil com classificação na Copa; veja

    O atacante francês nº 7, Ousmane Dembélé, cumprimenta com um high-five o atacante francês nº 10, Kylian Mbappé, ao deixar o campo após ser substituído durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston

    Mbappé e Dembélé repetem marca histórica do Brasil de 2002 na Copa

    Klopp sorri e aperta a mão de Mbappé

    Klopp revela tentativa do Liverpool de contratar Mbappé: 'Não podíamos ser vistos'

    Erling Haaland, algoz da Seleção Brasileira durante coletiva de imprensa

    Haaland? Google faz surpresa com invasão viking; confira

    Zeno Debast no media day da Bélgica

    Zagueiro da Bélgica é vetado de jogar as quartas de final da Copa do Mundo; entenda

    A taça da Copa do Mundo

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após a vitória da França

    Ester Expósito e Mbappé juntos em restaurante

    Ester Expósito, namorada de Mbappé, já desmentiu romance com Vini Jr

    Jogadores da frança abraçados com Mbappé sorrindo

    França x Marrocos: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo

    Deschamps sorri e abraça Mbappé

    Classificação da França garante novo recorde a Deschamps na história da Copa