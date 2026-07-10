Globo e SBT transmitem Espanha x Bélgica na Copa do Mundo hoje (10)? Ambas emissoras transmitirão somente um jogo da Copa nesta quinta-feira (9)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo e no SBT. Nesta sexta-feira (10), o canal da família Abravanel dividirá as emoções de Espanha x Bélgica com a Tv Globo, às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

O confronto é válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. O vencedor entre Espanha e Bélgica encara o ganhador entre França e Marrocos.

Jogo decisivo terá exibição de Globo e SBT (Foto: Etienne Laurent/AFP)

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Qual a equipe da Globo e do SBT para o jogo da Copa

A transmissão de Espanha x Bélgica na TV Globo terá narração de Gustavo Villani, com comentários de Roger Flores e Caio Ribeiro. Já do lado rival, o SBT contará com as vozes de Tiago Leifert, com comentários de Mauro Beting, Alexandre Pato e Nadine Basttos.

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Espanha busca mais uma semifinal de Copa

Depois de confirmar a classificação às quartas de final, a seleção espanhola intensificou a preparação para o duelo decisivo. De la Fuente tem a base da equipe mantida e aposta na força coletiva para superar os belgas, que chegam embalados após eliminarem um adversário de peso nas oitavas de final.

Além da disputa por uma vaga entre os quatro melhores da Copa do Mundo, o confronto também reserva um ingrediente especial. O atacante Matías Fernández-Pardo, hoje na seleção belga, recusou quatro convocações das categorias de base da Espanha antes de optar por defender o país onde nasceu. Agora, o jogador terá pela frente justamente a equipe que tentou convencê-lo a vestir a camisa da Roja.

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A Espanha busca voltar a uma semifinal de Copa do Mundo e manter viva a esperança de conquistar seu segundo título mundial. Já a Bélgica tenta confirmar o bom momento na competição e seguir fazendo história na edição de 2026.

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