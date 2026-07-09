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Saka vê Inglaterra forte após vitória sobre México na Copa: 'Melhores'

Atacante destaca evolução física, elogia o ambiente criado por Thomas Tuchel e afirma que seleção chega confiante para enfrentar a Noruega

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 22:47
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Bukayo Saka em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo
Bukayo Saka em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

A classificação sobre o México aumentou a confiança da Inglaterra para a sequência da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9), o atacante Bukayo Saka afirmou que o elenco chega fortalecido para enfrentar a Noruega nas quartas de final e destacou a evolução da equipe sob o comando de Thomas Tuchel.

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    Durante a coletiva, Saka e foram questionados por jornalistas argentinos sobre qual seleção consideravam a melhor da Copa do Mundo. Sem hesitar, ambos responderam: "Inglaterra". Ao serem convidados a explicar a escolha, ressaltaram que se tratava apenas da opinião deles.

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    Para Saka, a classificação diante do México, conquistada mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, fortaleceu ainda mais o grupo antes do duelo contra a Noruega, neste sábado (11), em Miami.

    — Com certeza. O espírito está muito alto e ficou ainda maior depois daquele jogo. Os jogadores que ainda não tinham atuado entraram muito bem, e os que já vinham decidindo voltaram a aparecer nos momentos importantes. Todo mundo contribuiu. Foi uma noite incrível para o grupo e precisamos levar esse espírito para o jogo contra a Noruega — afirmou.

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    • Bukayo Saka fala com jornalistas antes do duelo da Inglaterra com a Noruega, pela Copa do Mundo
    Bukayo Saka fala com jornalistas antes do duelo da Inglaterra com a Noruega, pela Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Evolução física

    Depois de iniciar a Copa ainda em recuperação de um problema no tendão de Aquiles, Saka revelou que está cada vez mais próximo da melhor condição física. O atacante teve a carga de minutos controlada pela comissão técnica durante a competição.

    — Ao longo do torneio, meus minutos foram aumentando e estou evoluindo. Claro que eu gostaria de ter chegado à Copa 100%, mas não foi possível. Todos entenderam isso e administraram minha condição da melhor maneira. Agora me sinto muito bem e pronto para jogar.

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    O camisa 7 soma três assistências no Mundial, incluindo o passe para o primeiro gol de Jude Bellingham na vitória sobre o México.

    Bukayo Saka e Declan Rice deixam o gramado após Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Bukayo Saka e Declan Rice deixam o gramado após Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Confiança em Tuchel

    Na avaliação de Saka, a Inglaterra vem evoluindo desde a chegada de Thomas Tuchel ao comando da seleção, o que aumenta a confiança do elenco para a reta decisiva da competição.

    — Tem sido incrível. Ele tem sido muito importante para nós nessa caminhada. Basta olhar os resultados desde as Eliminatórias até agora. Nesta Copa seguimos invictos e estamos melhorando a cada jogo. Estou ansioso para ver onde essa trajetória vai terminar.

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    Thomas Tuchel conversa com jogadores durante pausa para hidratação em Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo
    Thomas Tuchel conversa com jogadores durante pausa para hidratação em Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Foco na Noruega

    Apesar da confiança, Saka pregou respeito à Noruega, adversária das quartas de final. O atacante destacou a boa fase da equipe comandada por Ståle Solbakken, mas afirmou que a Inglaterra está concentrada em impor seu próprio jogo.

    — O Ødegaard vem muito bem, assim como os companheiros dele. Vamos olhar para a Noruega como um coletivo, porque eles fizeram uma grande Copa. Mas conhecemos nossas qualidades e estamos concentrados em vencer a partida.

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    Haaland e os jogadores da Noruega remam com a torcida após classificação sobre o Brasil na Copa do Mundo
    Haaland e os jogadores da Noruega remam com a torcida após classificação sobre o Brasil na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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