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Mbappé imitou Messi? Corrida pela Copa do Mundo ganha capítulo curioso

Jogadores disputam artilharia histórica além do título

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 04:00
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Messi, Mbappé e Haaland comemorando
Messi Mbappé comemorando gols na Copa do Mundo (Fotos: AFP)

Kylian Mbappé viveu contra o Marrocos um roteiro muito parecido com o de Lionel Messi contra o Egito. O francês perdeu um pênalti no primeiro tempo, viu Bono defender a cobrança e saiu para o intervalo com a chance desperdiçada pesando. Na etapa final, respondeu como craque: recebeu dentro da área, limpou o corpo e acertou um chute com efeito para abrir o caminho da vitória da França por 2 a 0, nas quartas de final da Copa do Mundo.

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

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    Dias antes, Messi havia passado por situação semelhante. O argentino também perdeu pênalti no início do duelo contra o Egito, mas depois decidiu com um golaço na vitória da Argentina por 3 a 2. Dois dos maiores nomes da competição repetiram o mesmo enredo: erro da marca da cal, personalidade para seguir no jogo e resposta com bola rolando.

    Mbappé erra, reclama e decide

    O pênalti de Mbappé aconteceu ainda no primeiro tempo. Mazraoui derrubou o camisa 10 dentro da área, o VAR revisou o lance e confirmou a marcação. A cobrança demorou a ser autorizada, e o atacante reclamou com a arbitragem que a espera teria atrapalhado sua concentração.

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    • Na batida, Mbappé finalizou mal, e Bono fez a defesa. A França, que já dominava o jogo, foi para o intervalo sem conseguir transformar a superioridade em gol.

    A resposta veio aos 14 minutos do segundo tempo. Doué encontrou Mbappé dentro da área. O capitão francês recebeu de frente para Diop, bateu colocado e marcou um golaço. Pouco depois, Dembélé ampliou e confirmou a classificação francesa para a semifinal.

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    Messi e Mbappé já foram protagonistas da última final de Copa do Mundo, em 2022, no Catar. A Argentina ficou com o título, mas o francês marcou três gols na decisão e transformou o duelo em um dos maiores confrontos individuais da história do torneio.

    Mbappé comemorando
    Mbappé comemorando classificação da França na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

    Briga pela artilharia e pela história

    Além da disputa pelo topo desta Copa, Messi e Mbappé estão entre os maiores artilheiros de todos os tempos em Mundiais e seguem ampliando marcas em jogos decisivos. Nesse momento, o argentino tem 21, com o francês logo atrás, com 20. Nesta edição, os dois tem oito gols.

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    Nova final no horizonte?

    França e Argentina ainda estão em lados opostos da chave. A França já garantiu vaga na semifinal e aguarda o vencedor de Espanha x Bélgica. A Argentina ainda precisa passar pela Suíça nas quartas para seguir viva.

    Mesmo assim, o cenário alimenta a possibilidade de uma nova final entre as duas seleções. Seria a repetição do duelo de 2022, com Messi e Mbappé novamente em papéis centrais, disputando artilharia, legado e protagonismo em mais uma Copa do Mundo.

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    Sorrindo, Messi é levantado por jogadores da Argentina após classificação às quartas de final
    Após classificação às quartas de final, Messi celebra com companheiros de equipe e é erguido por grupo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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