Craque de Portugal é sincero após eliminação: 'Desiludido'
Portugal caiu com gol nos acréscimos
A Copa do Mundo acabou para Portugal nas oitavas, na última segunda-feira (6), quando foram eliminados para a Espanha, pelo placar de 1 a 0, com gol no final da partida. No entanto, Bruno Fernandes, um dos líderes dos Heróis do Mar, se pronunciou apenas nesta quinta-feira (9).
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Veja a publicação do atleta:
"Triste, frustrado e desiludido. Este grupo de jogadores fez com que as minhas expectativas fossem altas, não só pela qualidade, mas também pelo facto do incrível grupo que criámos ao longo destes anos. Obrigado a todos os jogadores, equipa técnica e a todo o staff que nos acompanhou e ajudou todos os dias durante o mundial. A todos os portugueses um muito obrigado pelo vosso apoio e crença."
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Como foi a eliminação de Portugal?
No aguardado confronto entre Portugal e Espanha pelas oitavas da Copa do Mundo, os espanhóis levaram a melhor e avançaram às quartas com a vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), em um jogo decidido nos acréscimos, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. O lance do gol saiu dos pés de Mikel Merino, que marcou o gol da classificação espanhola já nos acréscimos.
Cristiano Ronaldo pouco apareceu, teve atuação discreta e se despede da competição em sua última participação em Copas do Mundo. A Espanha, por sua vez, espera o resultado de Bélgica e Estados Unidos para saber quem será seu adversário nas quartas. O jogo será nesta sexta-feira.
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