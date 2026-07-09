Craque de Portugal é sincero após eliminação: 'Desiludido' Portugal caiu com gol nos acréscimos

A Copa do Mundo acabou para Portugal nas oitavas, na última segunda-feira (6), quando foram eliminados para a Espanha, pelo placar de 1 a 0, com gol no final da partida. No entanto, Bruno Fernandes, um dos líderes dos Heróis do Mar, se pronunciou apenas nesta quinta-feira (9).

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Veja a publicação do atleta:

"Triste, frustrado e desiludido. Este grupo de jogadores fez com que as minhas expectativas fossem altas, não só pela qualidade, mas também pelo facto do incrível grupo que criámos ao longo destes anos. Obrigado a todos os jogadores, equipa técnica e a todo o staff que nos acompanhou e ajudou todos os dias durante o mundial. A todos os portugueses um muito obrigado pelo vosso apoio e crença."

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Bruno Fernandes lamenta durante a partida (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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Como foi a eliminação de Portugal?

No aguardado confronto entre Portugal e Espanha pelas oitavas da Copa do Mundo, os espanhóis levaram a melhor e avançaram às quartas com a vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), em um jogo decidido nos acréscimos, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. O lance do gol saiu dos pés de Mikel Merino, que marcou o gol da classificação espanhola já nos acréscimos.

Cristiano Ronaldo pouco apareceu, teve atuação discreta e se despede da competição em sua última participação em Copas do Mundo. A Espanha, por sua vez, espera o resultado de Bélgica e Estados Unidos para saber quem será seu adversário nas quartas. O jogo será nesta sexta-feira.