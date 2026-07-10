Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (10/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (10) será marcada por mais uma partida das quartas de final da Copa do Mundo e por dois confrontos da Série B do Campeonato Brasileiro. Espanha e Bélgica disputam uma vaga nas semifinais do Mundial, enquanto Juventude, Vila Nova, Sport e Botafogo-SP entram em campo pela segunda divisão nacional.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 10 de julho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
16h – Espanha x Bélgica – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
Série B
19h – Juventude x Vila Nova – Disney+
20h – Sport x Botafogo-SP – SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Vôlei
Brasil x Polônia na Liga das Nações: horário e onde assistirHá 10 horas
Copa do Mundo 2026
Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (09/07)Há 21 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (09/07/2026)Há 1 dia
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (08/07/2026)Há 1 dia
Onde Assistir
Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir e prováveis escalações para o amistosoHá 1 dia
Onde Assistir
Que horas é o jogo do Flamengo hoje?Há 1 dia
Mais LANCE!