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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (10/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 06:00
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Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo
Time da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

A sexta-feira (10) será marcada por mais uma partida das quartas de final da Copa do Mundo e por dois confrontos da Série B do Campeonato Brasileiro. Espanha e Bélgica disputam uma vaga nas semifinais do Mundial, enquanto Juventude, Vila Nova, Sport e Botafogo-SP entram em campo pela segunda divisão nacional.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 10 de julho de 2026):

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    • 16h – Espanha x Bélgica – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

    Rodri é o capitão da seleção da Espanha
    Rodri em ação na vitória da Espanha sobre Portugal (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

    Série B

    19h – Juventude x Vila Nova – Disney+
    20h – Sport x Botafogo-SP – SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+

    ➡️ Clique para assistir no Disney+

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