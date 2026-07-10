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Vídeo de Courtois e De Bruyne viraliza antes de Bélgica x Espanha na Copa

Referências da Seleção Belga tem relação conturbada

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 06:10
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De Bruyne e Courtois em jogo da Bélgica
De Bruyne e Courtois em jogo da Bélgica (Foto: Reprodução CazéTV)

Às vésperas do duelo entre Bélgica e Espanha, pelas quartas de final da Copa do Mundo, Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne voltaram a chamar atenção fora de campo. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrou os dois jogadores interagindo de forma discreta durante uma partida da seleção belga, reacendendo os comentários sobre a suposta relação fria entre os astros da equipe.

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

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    • O assunto acompanha os dois há anos por causa de uma antiga polêmica envolvendo Caroline Lijnen, ex-namorada de De Bruyne. Desde então, parte da imprensa europeia e torcedores passaram a especular que Courtois e De Bruyne não teriam uma relação próxima nos bastidores da Bélgica. A interação recente, ainda que breve, ganhou repercussão justamente por envolver dois dos principais nomes da geração belga.

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    O episódio surge em meio à preparação para um dos jogos mais importantes da Bélgica na Copa. A equipe enfrenta a Espanha nesta sexta-feira (10), em busca de uma vaga na semifinal, e chega ao confronto com Courtois e De Bruyne novamente no centro das atenções.

    De Bruyne e Courtois em jogo da Bélgica
    De Bruyne e Courtois em jogo da Bélgica (Foto: Reprodução CazéTV)
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    • Veja o vídeo da interação entre De Bruyne e Courtois

    Entenda a "treta"

    O meio-campista Kevin De Bruyne, do Manchester City, e o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, se envolveram em um caso amoroso que dividiu o elenco da seleção belga. O episódio ocorreu em 2013 e envolveu Caroline Lijnen, namorada de De Bruyne na época. As consequências do incidente afetaram a convivência entre os atletas até a Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

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    De Bruyne e Courtois pertenciam à mesma geração de jogadores belgas. Ambos se conheceram no Chelsea e ingressaram na seleção nacional praticamente no mesmo período. O envolvimento de Courtois com a namorada de De Bruyne alterou completamente a relação entre os dois atletas, inclusive na Copa do Mundo de 2018, quando a Bélgica eliminou o Brasil.

    Caroline Lijnen viajou para a capital espanhola em 2013 acompanhada de amigos. Durante a estadia, ela conheceu Courtois, que defendia o Atlético de Madri por empréstimo do Chelsea. Os dois se envolveram romanticamente.

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    Caroline revelou em entrevista ao Story Magazine, da Bélgica, que seu envolvimento com o goleiro ocorreu após uma traição de De Bruyne. O meio-campista havia se relacionado com a melhor amiga dela no verão de 2012, um ano antes do episódio em Madri.

    - Kevin me traiu. Eu não disse nada por meses porque não podia, pois os pais do Kevin disseram que entrariam na Justiça contra mim caso eu contasse a minha história. Eu estava sob pressão - afirmou Caroline.

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    O jornal inglês Daily Mail publicou reportagem citando uma fonte da seleção belga. A fonte afirmou, anos depois, que ambos os jogadores superaram o caso e chegaram a se divertir com a história. Outras fontes sustentaram que a relação entre os dois ficou comprometida após o episódio, inclusive na Copa do Mundo.

    As tensões decorrentes do episódio se manifestaram publicamente durante o Mundial do Qatar. A Bélgica perdeu por 2 a 0 para o Marrocos pela segunda rodada da competição.

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