Europeus reagem à vitória da França sobre o Marrocos na Copa: 'Irresistível' Veículos globais classificam a seleção francesa como "irresistível" e de outro planeta

A vitória da França por 2 a 0 sobre Marrocos, nesta quinta-feira (9), carimbou o passaporte dos atuais vice-campeões mundiais para a semifinal e gerou uma enorme onda de elogios na mídia esportiva global. Jornais e portais de diversos países destacaram o favoritismo destacado dos franceses, com menções honrosas à atuação de Kylian Mbappé e à regularidade apresentada pela equipe ao longo de toda a competição.

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Com gols marcados por Mbappé e Ousmane Dembélé no segundo tempo, o time francês manteve sua invencibilidade no torneio e agora aguarda o desfecho do clássico entre Espanha e Bélgica para conhecer o próximo oponente na semifinal.

A vitória francesa repercutiu de forma imediata nas capas dos principais diários esportivos da Europa, que destacaram a soberania tática e técnica da equipe.

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França

Em solo francês, o tradicional diário L'Équipe estampou em sua cobertura digital a palavra "Irresistíveis" para definir o ritmo do elenco em campo. Já o Le Parisien ressaltou a imposição do grupo, afirmando que os comandados de Didier Deschamps venceram com autoridade e avançaram diretamente para o grupo dos quatro melhores times do torneio. O portal RMC Sport celebrou o poder de decisão dos pontas, destacando que a dupla formada por Mbappé e Dembélé funcionou perfeitamente para garantir a vaga.

Capa do jornal RMC Sport (França) sobre a vitória francesa diante do Marrocos (Foto: Reprodução)

Capa do jornal L'equipe (França) sobre a vitória francesa diante do Marrocos (Foto: Reprodução)

Capa do jornal Le Parisien (França) sobre a vitória francesa diante do Marrocos (Foto: Reprodução)

Itália

O jornal italiano La Gazzetta dello Sport foi categórico ao analisar a partida, publicando que a seleção da França joga em um nível acima dos demais concorrentes no momento. O veículo pontuou que o setor ofensivo funcionou na hora certa, mandando os marroquinos de volta para casa.

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Capa do jornal Gazzetta Dello Sport (Itália) sobre a vitória francesa diante do Marrocos (Foto: Reprodução)

Espanha

De olho no chaveamento que pode colocar a Fúria no caminho dos franceses, o diário As, da Espanha, destacou que Mbappé e seus companheiros se deram de presente mais uma semifinal na história, deixando para trás um adversário abatido em campo.

Capa do jornal AS (Espanha) sobre a vitória francesa diante do Marrocos (Foto: Reprodução)

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