Ex-Grêmio sofre ameaças por queda na Copa e desabafa: 'Não justifica o ódio' Jogador recebeu onda de ódio após gol perdido na Copa

A Colômbia foi derrotada nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Suíça, nos pênaltis, após empatar em 0 a 0 no tempo regulamentar, e deu adeus à competição. Após a derrota, a torcida culpou alguns dos jogadores que não tiveram boas atuações e desperdiçaram oportunidades no confronto, como o atacante Jaminto Campaz, ex-jogador do Grêmio. Segundo o jornal Marca, o atleta foi alvo de ameaça nas redes sociais e fez uma publicação se manifestando sobre o assunto após a eliminação.

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Campaz cobra Pênalti pela Colômbia na Copa contra a Suíça (Imagem: David Ramos/Getty Images/AFP)

Campaz, que atualmente joga pelo Rosario Central, passou rapidamente de uma das promessas do elenco na Copa, já que vinha de boas atuações, a alvo de ameaças após a derrota nos pênaltis. O jogador marcou seu primeiro gol pela seleção na vitória por 3 a 1 contra o Uzbequistão, ainda na fase de grupos.

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Na partida eliminatória contra a Suíça, realizada em Vancouver, o atacante converteu sua cobrança na disputa de pênaltis. No entanto, uma oportunidade clara de gol perdida quando o jogo já estava nos momentos finais da prorrogação acabou provocando as reações negativas da torcida.

Diferentemente de companheiros como Davinson Sánchez e Cucho Hernández, que foram apontados como vilões por falharem em suas cobranças de pênalti, Campaz foi atacado especificamente pelo erro no tempo regulamentar da partida. Sánchez acertou o travessão, enquanto Cucho parou no goleiro suíço nas penalidades.

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O atacante e seus familiares foram alvos de insultos e ameaças após a eliminação da Colômbia na Copa, segundo o jornal espanhol e a imprensa colombiana. Campaz utilizou sua conta no Instagram para publicar um comunicado lamentando a derrota e abordando a onda de ódio recebida. Ao fim do texto, o ex-Grêmio pede respeito. "Minha Colômbia, por favor, nunca deixemos de lado o respeito. Podemos pensar diferente, mas nenhuma paixão justifica o ódio e viver com medo", publicou o jogador.

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Tradução: "Desde criança sonhei em defender as cores da Colômbia, ouvir o hino, representar milhões de pessoas e marcar um gol em um Mundial. Hoje só posso agradecer a Deus por me permitir realizar esse sonho. São lembranças que levarei comigo para sempre.

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Quero agradecer de coração a todas as pessoas que estiveram conosco durante este Mundial, aos que acreditaram em nós, nos incentivaram até o último minuto e nunca deixaram de confiar. Obrigado também à minha família, que foi a minha força em cada passo e esteve ao meu lado nos momentos mais felizes e também nos mais difíceis.

A todo o país, só posso dizer que compartilho a dor desta eliminação. Nós também sonhávamos em continuar avançando e sei a tristeza que hoje sentimos como colombianos. Lamento profundamente não ter podido dar a vocês a alegria que todos esperávamos, mas quero que saibam que nunca faltaram entrega, compromisso nem amor por esta camisa. Dei tudo o que tinha dentro de campo e faria tudo de novo, uma e mil vezes, pelo meu país.

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O futebol também é feito de momentos difíceis. Hoje só resta aprender, levantar-se e continuar trabalhando para voltar mais forte.

Minha Colômbia, por favor, nunca deixemos de lado o respeito. Podemos pensar diferente, sentir frustração ou tristeza, mas nenhuma paixão justifica o ódio e viver com medo 🙏🏼"

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