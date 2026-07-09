França iguala Brasil com classificação na Copa; veja Franceses se classificaram para a semifinal da Copa e igualaram marca brasileira

A vitória da França por 2 a 0 sobre o Marrocos, nesta quinta-feira (9), no Estádio de Boston, garantiu aos atuais vice-campeões mundiais uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Com o avanço dos franceses, a seleção comandada por Didier Deschamps chegará a oito participações em semifinais de Copa, igualando a quantidade de vezes que a Seleção Brasileira chegou na mesma fase. Agora, as duas nações dividem o segundo lugar na lista de países que mais vezes chegaram a semifinais do torneio.

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Mbappé comemora gol na partida da França contra Marrocos (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Enquanto franceses e brasileiros somam oito semifinais cada, o topo isolado da lista ainda pertence à Alemanha, que disputou a penúltima fase da Copa em 12 oportunidades, embora já tenha sido eliminada nesta edição de 2026. Atrás do trio, aparece a Itália, com sete semifinais, e a Argentina, que soma cinco aparições até o momento.

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A trajetória da França para alcançar o Brasil foi impulsionada por uma era de extrema regularidade sob o comando de Deschamps. Nas últimas três edições (2018, 2022 e 2026), os Bleus estiveram presentes em todas as semifinais, tendo conquistado o título na Rússia e o vice-campeonato no Qatar. Em contrapartida, o Brasil não chega a esta fase desde a Copa de 2014, o que permitiu a aproximação e o empate estatístico dos europeus.

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Veja o ranking das seleções que mais chegaram na semifinal da Copa

Alemanha : 12 semifinais;

: 12 semifinais; Brasil: 8 semifinais;

8 semifinais; França: 8 semifinais (marca atingida após vencer o Marrocos em 2026);

8 semifinais (marca atingida após vencer o Marrocos em 2026); Itália: 7 semifinais;

7 semifinais; Argentina: 5 semifinais.

Outras seleções com mais participações incluem o Uruguai (4), além de Croácia, Holanda, Inglaterra e Suécia, todas com 3 participações cada.

O jogo contra os marroquinos foi decidido de forma fulminante, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé em um intervalo de apenas seis minutos. Além da marca coletiva, a partida marcou o recorde individual de Didier Deschamps, que atingiu 25 jogos como treinador em Copas, igualando o lendário alemão Helmut Schön. Deschamps também é o técnico recordista em vitórias na história do torneio, acumulando 19 triunfos após a classificação nesta quinta-feira.

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Agora, a França aguarda o desenrolar do duelo entre Espanha e Bélgica, que se enfrentam nesta sexta-feira (10), em Los Angeles, para conhecer o próximo adversário. Do outro lado da chave, Noruega e Inglaterra buscam uma das vagas na semifinal, e o vencedor do confronto pegará o ganhador de Argentina e Suíça, definindo quem poderá se enfrentar na final, marcada para o dia 19 de julho.

Enquanto os franceses celebram a oitava semifinal, o Brasil amarga a eliminação precoce, e vê distante a vantagem histórica sobre outros países.

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